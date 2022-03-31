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BVLGARI X CASABLANCA最潮聯名來了！Serpenti打網球

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
BVLGARI X Casablanca限量聯名系列 - 首波Après Tennis包包曝光。圖／寶格麗提供
BVLGARI X Casablanca限量聯名系列 - 首波Après Tennis包包曝光。圖／寶格麗提供

延續自2017年所推出的「Serpenti Through the Eyes Of」聯名創新的精神，今年寶格麗（BVLGARI）與隨興休閒的Casablanca首度合作，新系列的發表分為兩個子系列，共7件新作分別展現優雅運動與馬賽克圖騰的美感。首波Après Tennis（網球運動風）主題4 件新作將於4月20日起於全球精選寶格麗精品店上市，推出深受到經典網球風格和圖案元素設計啟發的新作。

這4款包包擁有讓人一眼辨識出的網球元素— 白綠配。白色穿孔皮革、金屬細節、木質提把展現獨特融合，呼應網球運動球具設計與細節風格。經典Serpenti Forever包款以鮮明對比的白色與綠色小牛皮打造。靈感來自1920年代的古董純銀珠寶盒的特別版包包，頂部皮革採用綠色小牛皮並且搭配獨特的蛇首拉鍊，呈現華貴寶石的多切面之美。

擁有寬敞的收納空間的托特包，白色包身展現網球運動風格，搭配木質提把，正面裝飾BULGARI logo迷你Serpenti斜背包也以全新造型首度亮相，洋溢Casablanca年輕活力的青春氣息，以帶有琺瑯蛇鱗的經典蛇頭，搭配皮革寬背帶，大膽的鍍金網紋與Casablanca logo錯落有致。

Casablanca X BVLGARI聯名系列Après Tennis Serpenti Forever綠色與白色拼接小牛皮珠寶盒包，約87,400元。圖／寶格麗提供
Casablanca X BVLGARI聯名系列Après Tennis Serpenti Forever綠色與白色拼接小牛皮珠寶盒包，約87,400元。圖／寶格麗提供
超模Vittoria Ceretti演繹全新BVLGARI X CASABLANCA限量聯名包。圖／寶格麗提供
超模Vittoria Ceretti演繹全新BVLGARI X CASABLANCA限量聯名包。圖／寶格麗提供
Casablanca X BVLGARI聯名系列Après Tennis白色小牛皮大型托特包，約94,700元。圖／寶格麗提供
Casablanca X BVLGARI聯名系列Après Tennis白色小牛皮大型托特包，約94,700元。圖／寶格麗提供
Casablanca X BVLGARI聯名系列Après Tennis Serpenti Forever綠色與白色拼接小牛皮手提包，約91,100元。圖／寶格麗提供
Casablanca X BVLGARI聯名系列Après Tennis Serpenti Forever綠色與白色拼接小牛皮手提包，約91,100元。圖／寶格麗提供
Casablanca X BVLGARI聯名系列Après Tennis Serpenti Forever綠色與白色拼接小牛皮直式肩背包，47,300元。圖／寶格麗提供
Casablanca X BVLGARI聯名系列Après Tennis Serpenti Forever綠色與白色拼接小牛皮直式肩背包，47,300元。圖／寶格麗提供
超模Vittoria Ceretti演繹全新BVLGARI X CASABLANCA限量聯名包。圖／寶格麗提供
超模Vittoria Ceretti演繹全新BVLGARI X CASABLANCA限量聯名包。圖／寶格麗提供

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