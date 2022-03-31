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生日有7、2、8注意 「奎克咖啡」櫻花新品免費嘗

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
奎克櫻花季推新品及優惠。圖／奎克咖啡提供
奎克櫻花季推新品及優惠。圖／奎克咖啡提供

櫻花正綻放，奎克咖啡即日起至5/15首度推出櫻花系列拿鐵及法式吐司，同時加碼「春日幸運密碼」優惠活動，民國生日中有「7、2、8」的數字，可於4/10前、憑身分證及LINE優惠券至全台門市享優惠，對中1碼可享櫻花季新品5折優惠；對中3碼，直接免費嘗。

其中，「櫻花蜜桃法式吐司」是甜點主廚選用奎克獨家黃金吐司、以特殊摺疊工法特製的多層次黃金丹麥吐司，並選用厚度4公分保留完美口感，再以吐司與布蕾蛋液浸泡24小時以上，先煎至兩面金黃，再送進烤箱烘烤，外皮酥脆輕盈、內裡軟嫩綿密，再搭配香氣馥郁的櫻花慕斯及新鮮水蜜桃，佐以香草冰淇淋，最後撒上糖漬櫻花點綴，完美詮釋春櫻綻放的香甜與夢幻的滋味。

「春日櫻花拿鐵」則將清新淡雅的櫻花，結合奎克經典的義式精品咖啡，調配出櫻花香氣揉和香醇咖啡的絲滑風味，再搭配粉嫩的櫻花慕斯與脆口的草莓乾果粒。

此外，奎克咖啡另推出「櫻你美好會員禮」活動，即日起只要下載「黑浮國際餐飲集團 APP」領取指定優惠票券，來店即享有「春日櫻花拿鐵」買一送一，以及199元加購「櫻花蜜桃法式吐司」(原價240元)兩大優惠。

櫻花季 咖啡 甜點

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