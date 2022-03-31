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2022 WW表展／江詩丹頓獨寵女性 222復刻表驚現排隊潮

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
江詩丹頓位於101的專賣店也於近期改裝完成，其外觀的馬爾它十字裝飾與去年新開的紐約、銀座旗艦店擁有相同設計語彙。圖 / 江詩丹頓提供
江詩丹頓位於101的專賣店也於近期改裝完成，其外觀的馬爾它十字裝飾與去年新開的紐約、銀座旗艦店擁有相同設計語彙。圖 / 江詩丹頓提供

2022年首個實體高級鐘表展會、鐘表與奇蹟表展昨日已在日內瓦正式開展。頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）並帶來了新款精緻女表、優雅的鮭魚金色萬年曆計時碼表，更有一只復刻的222腕表在發表後快速累積詢問熱度，成為年度明星級亮點。

江詩丹頓今年首波主打聚焦於女性款式。全新Patrimony自動上鍊女表以雙層清漆營造出面盤的漸層效果，並搭配珠粒式分鐘刻度、同色調（Tone on tone）日期窗，同時半球形表冠也讓女性能輕鬆調整時間，並搭配快拆式表帶；另一枚同樣具備快拆表帶的Traditionelle系列的萬年曆超薄女表，則是品牌首次將珍珠母貝運用到萬年曆女表面盤，尤其包含刻度、數字都在柔美的珍珠母貝面盤上施作，相當考驗工匠巧勁。

Traditionnelle萬年曆計時碼表則將優雅的鮭魚金「披」上表款面盤，尤其萬年曆功能中的月相顯示再有憂鬱、微笑兩種表情，其靈感來自19世紀座鐘，品牌經典的「馬爾它十字」則經亮面與磨砂雙重，展現了何為魔鬼藏在細節裡。喜歡複雜功能與超限量的藏家，品牌則另外獻上「閣樓工匠」（Les Cabinotiers）的「秘境海洋」（Les Royaumes Aquatiques）系列三款工藝腕表，分別以幽靈船、海馬、海龜為主題，並大量運用灰階琺瑯、微繪琺瑯或利摩日白釉等傳統工藝，三款皆為獨一無二、全世界限量一只。

壓軸的則屬復刻的Historiques 222腕表，透過酒桶型表殼、鋸齒狀表圈等特色，高度還原1977年的原型作。37毫米、全金、一體成型的表殼並使用品牌自製、新一代的2455/2自動上鍊機芯，表款甫發表已造成詢問保留的「排隊」風潮。

值得一提的是，江詩丹頓位於101的專賣店也於近期改裝完成，其外觀的馬爾它十字裝飾與去年新開的紐約、銀座旗艦店擁有相同設計語彙，並具備小型VIP聚會空間；而VIP空間內的口吹玻璃傢俱、木紋動物造型面具、藝術主題精裝書更帶來愜意的生活風格聯想，同時全系列年度新品則將於五月和九月，陸續到貨。

地址：台北市信義區市府路45號2樓

電話：02-8101-8658

江詩丹頓Patrimony系列自動上鍊女表，18K白金、深藍色漸層面盤、36.5毫米、自動上鍊機芯，表款並經日內瓦印記認證，83萬5,000元。圖 / 江詩丹頓提供
江詩丹頓Patrimony系列自動上鍊女表，18K白金、深藍色漸層面盤、36.5毫米、自動上鍊機芯，表款並經日內瓦印記認證，83萬5,000元。圖 / 江詩丹頓提供
江詩丹頓閣樓工匠「秘境海洋」陀飛輪珠寶Sea Horse腕表，價格店洽。圖 / 江詩丹頓提供
江詩丹頓閣樓工匠「秘境海洋」陀飛輪珠寶Sea Horse腕表，價格店洽。圖 / 江詩丹頓提供
復刻1977年經典的Historique 222腕表，發表後已快速累積詢問熱度，是江詩丹頓的年度明星級亮點，訂價187萬元。圖 / 江詩丹頓提供
復刻1977年經典的Historique 222腕表，發表後已快速累積詢問熱度，是江詩丹頓的年度明星級亮點，訂價187萬元。圖 / 江詩丹頓提供
江詩丹頓今年獻上閣樓工匠的「秘境海洋」系列三款工藝腕表，並分別運用灰階琺瑯、微繪琺瑯或利摩日白釉等傳統工藝，三款皆為全世界限量一只。圖 / 江詩丹頓提供
江詩丹頓今年獻上閣樓工匠的「秘境海洋」系列三款工藝腕表，並分別運用灰階琺瑯、微繪琺瑯或利摩日白釉等傳統工藝，三款皆為全世界限量一只。圖 / 江詩丹頓提供
新一代的2450/2自動上鍊機芯成為Historique 222腕表的動力來源，自動盤上並刻有鮮明的222字樣。圖 / 江詩丹頓提供
新一代的2450/2自動上鍊機芯成為Historique 222腕表的動力來源，自動盤上並刻有鮮明的222字樣。圖 / 江詩丹頓提供
Traditionnelle系列萬年曆計時碼表的月相顯示是巧秒所在：兩種表情一嚴肅、一柔美，頗為值得玩味。圖 / 江詩丹頓提供
Traditionnelle系列萬年曆計時碼表的月相顯示是巧秒所在：兩種表情一嚴肅、一柔美，頗為值得玩味。圖 / 江詩丹頓提供
江詩丹頓Traditionnelle系列萬年曆超薄女表，262萬元。圖 / 江詩丹頓提供
江詩丹頓Traditionnelle系列萬年曆超薄女表，262萬元。圖 / 江詩丹頓提供
江詩丹頓位於101的專賣店也於近期改裝完成，其外觀的馬爾它十字裝飾與去年新開的紐約、銀座旗艦店擁有相同設計語彙。圖 / 江詩丹頓提供
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江詩丹頓Traditionelle系列萬年曆計時碼表，以鮭魚金色的面盤，帶來嶄新氣象，453萬元。圖 / 江詩丹頓提供
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江詩丹頓閣樓工匠三問報時陀飛輪單按鈕雙秒追針計時腕表，價格店洽。圖 / 江詩丹頓提供
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