2022 WW表展／江詩丹頓獨寵女性 222復刻表驚現排隊潮

2022年首個實體高級鐘表展會、鐘表與奇蹟表展昨日已在日內瓦正式開展。頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）並帶來了新款精緻女表、優雅的鮭魚金色萬年曆計時碼表，更有一只復刻的222腕表在發表後快速累積詢問熱度，成為年度明星級亮點。

江詩丹頓今年首波主打聚焦於女性款式。全新Patrimony自動上鍊女表以雙層清漆營造出面盤的漸層效果，並搭配珠粒式分鐘刻度、同色調（Tone on tone）日期窗，同時半球形表冠也讓女性能輕鬆調整時間，並搭配快拆式表帶；另一枚同樣具備快拆表帶的Traditionelle系列的萬年曆超薄女表，則是品牌首次將珍珠母貝運用到萬年曆女表面盤，尤其包含刻度、數字都在柔美的珍珠母貝面盤上施作，相當考驗工匠巧勁。

Traditionnelle萬年曆計時碼表則將優雅的鮭魚金「披」上表款面盤，尤其萬年曆功能中的月相顯示再有憂鬱、微笑兩種表情，其靈感來自19世紀座鐘，品牌經典的「馬爾它十字」則經亮面與磨砂雙重，展現了何為魔鬼藏在細節裡。喜歡複雜功能與超限量的藏家，品牌則另外獻上「閣樓工匠」（Les Cabinotiers）的「秘境海洋」（Les Royaumes Aquatiques）系列三款工藝腕表，分別以幽靈船、海馬、海龜為主題，並大量運用灰階琺瑯、微繪琺瑯或利摩日白釉等傳統工藝，三款皆為獨一無二、全世界限量一只。

壓軸的則屬復刻的Historiques 222腕表，透過酒桶型表殼、鋸齒狀表圈等特色，高度還原1977年的原型作。37毫米、全金、一體成型的表殼並使用品牌自製、新一代的2455/2自動上鍊機芯，表款甫發表已造成詢問保留的「排隊」風潮。

值得一提的是，江詩丹頓位於101的專賣店也於近期改裝完成，其外觀的馬爾它十字裝飾與去年新開的紐約、銀座旗艦店擁有相同設計語彙，並具備小型VIP聚會空間；而VIP空間內的口吹玻璃傢俱、木紋動物造型面具、藝術主題精裝書更帶來愜意的生活風格聯想，同時全系列年度新品則將於五月和九月，陸續到貨。

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