上山下海必備！運動相機除了價格...這些規格影響大

【文·Social Lab社群實驗室】

現代人喜歡紀錄生活，除了用手機或單眼相機紀錄外，運動相機也是許多人會選擇購入的產品之一。有別於一般相機及攝影機，運動相機除了有小巧及方便攜帶的特性外，其耐用程度更是適合喜愛紀錄自己運動過程的民眾使用。

網推「GoPro」品質值得，新款機種亦備受討論

觀察市面上近一年受網友熱議的運動相機品牌，以「GoPro」的討論度最高，該品牌除了是知名的運動相機品牌外，也是許多YouTuber拍攝影片時會使用到的攝影設備，因此就有民眾表示「基本上用GoPro最保險，很多YouTuber以及電視節目都是用它」。另外，因該品牌已經推出多代機種，每代也會改正前一代的問題，而GoPro「定期的產品更新週期」也成為不少民眾關注的焦點，如有網友就表示「GoPro是很成熟的產品」、「GoPro買下去就對了，不用考慮，都出好幾代了」等，可見GoPro備受網友信任。

網友熱議5大運動相機品牌 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

除此之外，榜上有名的「Insta360」及「DJI」，也獲得許多討論。其中，「Insta360」的運動相機以「能360度全景拍攝而不用事先『喬角度』」獲得關注，如有不少民眾就大讚「我是用舊款的（Insta360）ONE X，取景真的方便」、「（Insta360）ONE X2 超好用，回家再取景很方便」；而「DJI」也是許多民眾的熱議選擇之一，該品牌近期推出的運動相機，因「體積小」加上「磁吸式」的設計，讓不少民眾大讚「這次DJI攝影機的配件模組真的很吸引人，而且體積真的超小超方便」、「也太心動了吧！機身這麼小！還有磁吸式的配件組合，超方便」等，廣受好評。

夜拍「畫質」引熱論，運動相機「這幾點」很重要

接著，觀察網友熱議的五大運動相機選購因素，可發現民眾關注的選購要點大多首要聚焦在運動相機的機體規格與配件功能，如「畫質解析度」因是運動相機基本的需求，而奪得聲量之冠，當中有關「夜間拍攝」的畫質討論更成為許多網友的關注焦點，如常見網友留言請益「不曉得夜間光線不足的時候畫質如何？」、「想知道夜拍功能怎麼樣？」，可見網友注重夜間拍攝功能的程度；另外，運動相機的「鏡頭視角」也經常受到熱議，如運動相機鏡頭的角度與廣度等，因此就有民眾表示「對於喜歡拍騎車影片的人來說，希望可以讓視角置中又夠廣」、「360度取景方便」等。

網友熱議5大運動相機選購因素 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而運動相機的「電池」及「大小重量」也是許多網友關注的選購要點，因有不少網友會上網分享自己的運動相機實測，因此就常在留言區看到民眾表示「電力太少會不想買，如果有2-3小時的錄影電力，我就會買下去了」、「喜歡小巧攜帶型帶著跑的運動相機！」，紛紛分享自己的喜好。

運動相機品牌及規格百百種，若你最近剛好有購買運動相機的需求，不妨參考上面網友們的建議，選擇一台符合自己需求的運動相機，來紀錄自己的生活吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》