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INVINCIBLE跨界人氣名店首推「極黑咖哩」套餐 聯名托特包、餐盤同步開放預購

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
INVINCIBLE和人氣名店Curry For Peace合作，推出期間限定「極黑咖哩」套餐，與周邊商品。圖／INVINCIBLE提供
INVINCIBLE和人氣名店Curry For Peace合作，推出期間限定「極黑咖哩」套餐，與周邊商品。圖／INVINCIBLE提供

今年慶祝15周年的INVINCIBLE有計畫的開啟品牌的「多重宇宙」，讓觸角延伸到不同領域。所以選在4月2日起到4月10日之間，攜手媒體票選台北人氣咖哩冠軍的Curry For Peace，打造晚餐限定的極黑咖哩套餐。除了有特別開發的黑咖哩餐點之後，更有為了這次合作所產生的聯名餐盤、托特包以及胸章，讓粉絲們能完整收藏黑色魅力。

站穩潮流領頭羊地位的INVINCIBLE在迎來15周年後，開啟了更多有趣企劃，其中之一就是找來人氣店家Curry For Peace合作，打造期間限定的「極黑咖哩」套餐。根據店主樋口真一透露，本來就與INVINCIBLE經營者是好友，十分了解品牌精神與概念，這次的合作，讓他以「黑色」來創作，使用墨魚汁搭配南亞特有香料，以及當日採買的花枝與半熟太陽蛋而成。不只在視覺上做出衝擊感，且仍保有Curry For Peace特色和美味保證。限定餐點之外，雙方也為了本次企劃共同打造了週邊商品，包含餐盤、托特包與胸章，在限定期間每日僅在晚餐時段供應10份，售完即止。

INVINCIBLE和人氣名店Curry For Peace聯名托特包。圖／INVINCIBLE提供
INVINCIBLE和人氣名店Curry For Peace聯名托特包。圖／INVINCIBLE提供

INVINCIBLE和人氣名店Curry For Peace合作，推出期間限定「極黑咖哩」套餐。圖／INVINCIBLE提供
INVINCIBLE和人氣名店Curry For Peace合作，推出期間限定「極黑咖哩」套餐。圖／INVINCIBLE提供

INVINCIBLE和人氣名店Curry For Peace聯名餐盤。圖／INVINCIBLE提供
INVINCIBLE和人氣名店Curry For Peace聯名餐盤。圖／INVINCIBLE提供

另外，CLOT旗下支線品牌CLOTTEE在這季以玉石為靈感，創作出輕鬆簡約的服裝款式，包含T裇、運動衫褲，還有帽款等。多款單品上皆有抽繩設計，或是繫有造型仿似傳統平安扣玉墜的串飾。除此之外，紮染亦是這系列的另一重點元素，並以綠、紫、紅、白、黑等玉石的多種色調演釋，以呈現玉石細膩通透的質感。

CLOT旗下支線品牌CLOTTEE在這季以玉石為靈感，創作出輕鬆簡約的服裝款式。圖／CLOT提供
CLOT旗下支線品牌CLOTTEE在這季以玉石為靈感，創作出輕鬆簡約的服裝款式。圖／CLOT提供

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