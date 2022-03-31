7-ELEVEN「航海王、卡娜赫拉的小動物主題店」新開幕

清明連假還在煩惱要去哪裡踩點嗎？好拍又好買的7-ELEVEN主題店又有新店開幕，包括桃園蘆竹的「航海王主題店」、新北板橋的「卡娜赫拉的小動物主題店」、台中首間「OPEN! X 卡娜赫拉主題店」，趕快趁著連假去拍照打卡，還有一系列限量周邊商品等你來收藏！

●「7-ELEVEN航海王主題店」：桃園航空門市（桃園市蘆竹區中正路304號）

7-ELEVEN攜手日本經典動漫《航海王》打造首家「7-ELEVEN航海王主題店」，於桃園蘆竹隆重登場。門市設計由日本航海王官方授權，主題店內外隨處可見魯夫、喬巴、娜美、索隆等人氣角色並集結各篇章經典回顧，航海王千陽號也抵達門市，另還有限定周邊商品及專屬CITY飲品杯款。

「7-ELEVEN航海王主題店」設計大量採用木紋色調，門市入口使用海賊旗上特有的骷髏頭標誌，旁邊還有魯夫船長與草帽海賊團迎賓；一入店就是休憩用餐區，桌面延續木紋設計，椅面則是各個經典角色造型骷髏頭，一旁緊鄰著千陽號造型陳列櫃，販售各式限定周邊商品，抬頭還能看見骷髏頭設計置於藍天白雲中。

櫃檯區陳列架特別改用酒桶造型櫃，冰箱區上方則有航向偉大航路的經典回顧，店內更有航海地圖等營造動漫中的氛圍，讓粉絲一秒走進航海王的世界。CITY系列聯名杯更因應不同容量推出多款設計，海賊迷一定要全套蒐集。

●「7-ELEVEN 卡娜赫拉的小動物主題店」：新北板安門市（新北市板橋區長安街202.204號）、新北正隆門市（新北市板橋區民生路一段53號）

7-ELEVEN再度攜手「卡娜赫拉的小動物」打造全新聯名主題店，將P助與粉紅兔兔變身知名童話夢遊仙境中戴著蝴蝶結及紳士帽的可愛造型，更將神奇藥水、藍色毛毛蟲、瘋狂茶會、撲克牌士兵、紅心皇后、玫瑰花園等經典人物跟場景，全部在門市魔幻重現。

新北板安門市整體使用夢幻粉色，店外騎樓抬頭就能看到戴著大蝴蝶結的粉紅兔兔及紳士帽的P助在此迎賓，店外落地玻璃更有瘋狂茶會、變大塞滿屋子的粉紅兔兔等萌趣窗貼，店內則有在玫瑰花園中著急刷著白玫瑰的園丁、拿著懷錶趕時間的粉紅兔兔。

新北正隆門市則使用粉紫色系，除了上述元素之外，更增加了搞怪雙胞胎兄弟、槌球遊戲中的烈火鳥球棍、刺蝟槌球；周邊商品陳列櫃以房子造型作為設計，屋頂上有藍色毛毛蟲，屋外則有紅玫瑰與白玫瑰樹，讓店內外到處都充滿超Cute的P助與粉紅兔兔。

●「OPEN! X 卡娜赫拉主題店」：台中嶺春門市（台中市南屯區永春北路53號）

台中首家「OPEN! X 卡娜赫拉主題店」的圖素由日本插畫家卡娜赫拉（kanahei）全新繪製，將7-ELEVEN人氣明星OPEN!家族換上超萌新裝，融入近期最夯的露營元素，打造全新OPEN!家族森林系風格，並與號稱最美五星級郵局的嶺東郵局結合，宛如大自然中的氛圍與場景，讓入店的粉絲身心靈舒適放鬆。