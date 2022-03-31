新光三越南西「安妞韓國展」40家品牌連線大嗑國民美食
百貨母親節化妝品優惠啟動，加上4月連假在即，為了迎接購物人潮，新光三越台北南西店即日起至4月17日在一館9樓活動會館推出「2022安妞！韓國展」，邀請超過40家韓國道地美食連線，還有多項初登場新品、小吃讓消費者嚐鮮。此外，同時於新光三越App獨家推出「skm pay限定每日一物」，只要使用skm pay付款，即可享買一送一5折起優惠。
不管吃幾回韓國展，韓國國民美食總是最耐吃。這回韓國展帶來老字號「新堂洞元祖」辣炒年糕、魚板推薦價180/60元；「濟州西歸浦飯捲」鮑魚飯捲/炸雞飯捲250/180元；「校洞堅果炸雞菓子」韓式炸雞菓子180元；「酥酥脆脆現炸熱狗」原味炸熱狗/年糕熱狗串100元；「首爾堅果糖餅」黑糖煎餅80元等，韓國街頭美食在這一站就可通通滿足。
另有超可愛的療癒系軟餅乾「Old Soul Coffee Studio」驚嚇悠悠軟餅乾120元/2入；推薦給嗜辣者的「三養」火辣雞餃子399元；超下飯的「Kmarket」江原道雪蟹蟹膏350/3盒。韓國國民飲料「Binggrae」這回帶來獨家新口味咖啡牛奶，原價300元/組，特價600元/3組。
新光三越台北南西店App推出「韓國展」skm pay限定每日一物，4月1日限定「爾堅果糖餅」黑糖煎餅原價160元，買一送一特價80元（限量20份）；4月2日限定「Old Soul Coffee Studio」巧克力布朗尼原價70元/塊，特價4入220元、6入300元；4月3日限定「校洞堅果炸雞菓子」炸雞菓子(辣味/醬油/糖醋)原價360元，買一送一特價180元（限量20份）；4月4日限定「LYCORIS」馬油保濕皂三入禮盒贈送男仕全效精華乳推薦價1,080元（限量20份）；4月5日限定「膳府」泡菜DIY組(醬汁5包口味任選+辣椒粉1包)原價945/組，特價750元/組（限量30份）。
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