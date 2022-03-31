新光三越南西「安妞韓國展」40家品牌連線大嗑國民美食

百貨母親節化妝品優惠啟動，加上4月連假在即，為了迎接購物人潮，新光三越台北南西店即日起至4月17日在一館9樓活動會館推出「2022安妞！韓國展」，邀請超過40家韓國道地美食連線，還有多項初登場新品、小吃讓消費者嚐鮮。此外，同時於新光三越App獨家推出「skm pay限定每日一物」，只要使用skm pay付款，即可享買一送一5折起優惠。

不管吃幾回韓國展，韓國國民美食總是最耐吃。這回韓國展帶來老字號「新堂洞元祖」辣炒年糕、魚板推薦價180/60元；「濟州西歸浦飯捲」鮑魚飯捲/炸雞飯捲250/180元；「校洞堅果炸雞菓子」韓式炸雞菓子180元；「酥酥脆脆現炸熱狗」原味炸熱狗/年糕熱狗串100元；「首爾堅果糖餅」黑糖煎餅80元等，韓國街頭美食在這一站就可通通滿足。

另有超可愛的療癒系軟餅乾「Old Soul Coffee Studio」驚嚇悠悠軟餅乾120元/2入；推薦給嗜辣者的「三養」火辣雞餃子399元；超下飯的「Kmarket」江原道雪蟹蟹膏350/3盒。韓國國民飲料「Binggrae」這回帶來獨家新口味咖啡牛奶，原價300元/組，特價600元/3組。