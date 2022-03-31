快下單！2022年版玉山老窖 4月1日起嘉義酒廠限量獨賣

老饕們敲碗許久的2022年版「玉山老窖酒」，自4月1日起於台灣菸酒公司嘉義酒廠，以電話洽詢下單後匯款的方式獨賣，數量有限，售完為止。

2022年版「玉山老窖酒」每瓶750毫升，售價750元，每箱12瓶，是嘉義酒廠的特色產品。嘉義酒廠於1950年建立了台灣第一座專釀高粱酒的酒窖，專注於研製高粱酒，供銷國內外市場。

「玉山老窖酒」是由窖藏3年以上的甕藏陳年高粱酒中，嚴選酒質優異、風味卓越之高粱酒而成，屬於清香型態的陳年高粱酒。除傳承傳統工藝高粱酒特有的優美風味外，「玉山老窖酒」經歷在接近恆溫攝氏20度的酒窖中，以陶甕貯陳多年之後，酒質更加精進曼妙，香氣迷人。

「玉山老窖酒」的酒質優異、滴滴甘醇，口感柔順、醇和，酒體豐腴飽滿，識途老饕們每年經常是一箱、一箱地搬回家享用，每年發行後都隨即在短時間內便完售。