王品最貴燒肉「最肉」進軍台中！享鴨開幕抽100隻烤鴨
王品集團又要開新餐廳了！王品預告，將於4月中於台中公益路開設全新燒肉餐酒館「最肉」，提供日本A5和牛、100%澳洲全血和牛等肉品，將會是集團旗下最高價的燒肉店。另外集團旗下的「享鴨」也將於4月9日進駐新竹。為慶祝新店開幕，現在參與粉絲團活動，就有機會獲得「經典片皮烤鴨」。
即將開幕的享鴨新竹北大店，乃是品牌第6間門市，店址鄰近文化公園、遠東巨城與新竹市政府，採獨棟雙層樓的規劃，乃是品牌面積最大的門市。店內共規劃有7間半開放式包廂，並同樣提供招牌的功夫烤鴨。為慶祝新店開幕，即日起至4月6日期間，凡參與粉絲團活動，就有機會抽中「經典片皮烤鴨」1隻，共計抽出100名粉絲。另外加入官方LINE帳號，則有機會獲得全台門市適用的贈菜券，可兌換金沙豆腐煲、瑤柱醬爆蘿蔔糕等菜色。
王品並預告，4月中將於台中公益路開設全新燒肉餐酒館「最肉」，採單點與套餐模式，提供澳洲M8-9和牛、日本A5和牛、100%澳洲全血和牛等肉品，並且搭配2021世界調酒大賽台灣冠軍Mars Chang聯手設計的專屬調酒，平均客單價千元起跳，將會是王品旗下最高價的大人系燒肉品牌。
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