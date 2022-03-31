SOGO忠孝館35歲持續年輕化 外牆拉皮超市改裝接連啟動

最近經過SOGO忠孝館的人，除了大門前捷運四號出口因施工暫時封閉外，應該也可以發現門面似乎在進行大工程。今年35歲的SOGO忠孝館持續拚升級、年輕化，陸續經過美食街、「天后宮」一樓美妝、二樓女鞋區升級改裝帶動成長外，SOGO主顧客群穩固的超市，預計5月底到6月底進行改裝，現在大牆門面也正進行改造工程，預計周年慶前以全新面貌見客。

過往台北捷運忠孝復興站4號出口可直通SOGO忠孝館B1與1樓，今年初以來因4號連通口進行電扶梯工程封閉中，對忠孝館來說，來客業績多少受到影響，但眼前的不便僅是暫時，工程完成後在4號出口即有雙向電扶梯可使用。

趁著捷運施工的同時，SOGO忠孝館外牆門面將斥資1.5億拉皮改造，並於大門裝設數位視頻板，強化數位行銷，預計將在周年慶前完工。此外，每到周年慶總會人潮爆場的超市區，預計5月底到6月底進行改裝，包括加大走道空間、天花板拉高，整體陳設更明亮通透，並強化外帶外送的規劃，因應疫情後的需求做出變化。

母親節化妝品檔期今日起開打，「美妝天后宮」除了特惠組依然有強勢優勢外，在服務硬體也升級。在12樓原本誠品書店的位置，以千萬打造8間品牌護膚室，提供DIOR、LA MER、肌膚之鑰、雪花秀、ReVive、La Prairie、DARPHIN等頂級保養品牌護膚療程，La Prairie的護膚床更是要價85萬，各品牌療程依項目不同，每堂收費3千至8千元不等，使用者有獨立空間使用，空間更為隱密升級。