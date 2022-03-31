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SOGO忠孝館35歲持續年輕化 外牆拉皮超市改裝接連啟動

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
SOGO忠孝館正進行外牆門面改造。記者江佩君／攝影
SOGO忠孝館正進行外牆門面改造。記者江佩君／攝影

最近經過SOGO忠孝館的人，除了大門前捷運四號出口因施工暫時封閉外，應該也可以發現門面似乎在進行大工程。今年35歲的SOGO忠孝館持續拚升級、年輕化，陸續經過美食街、「天后宮」一樓美妝、二樓女鞋區升級改裝帶動成長外，SOGO主顧客群穩固的超市，預計5月底到6月底進行改裝，現在大牆門面也正進行改造工程，預計周年慶前以全新面貌見客。

過往台北捷運忠孝復興站4號出口可直通SOGO忠孝館B1與1樓，今年初以來因4號連通口進行電扶梯工程封閉中，對忠孝館來說，來客業績多少受到影響，但眼前的不便僅是暫時，工程完成後在4號出口即有雙向電扶梯可使用。

趁著捷運施工的同時，SOGO忠孝館外牆門面將斥資1.5億拉皮改造，並於大門裝設數位視頻板，強化數位行銷，預計將在周年慶前完工。此外，每到周年慶總會人潮爆場的超市區，預計5月底到6月底進行改裝，包括加大走道空間、天花板拉高，整體陳設更明亮通透，並強化外帶外送的規劃，因應疫情後的需求做出變化。

母親節化妝品檔期今日起開打，「美妝天后宮」除了特惠組依然有強勢優勢外，在服務硬體也升級。在12樓原本誠品書店的位置，以千萬打造8間品牌護膚室，提供DIOR、LA MER、肌膚之鑰、雪花秀、ReVive、La Prairie、DARPHIN等頂級保養品牌護膚療程，La Prairie的護膚床更是要價85萬，各品牌療程依項目不同，每堂收費3千至8千元不等，使用者有獨立空間使用，空間更為隱密升級。

針對化妝品高消費力的主顧客進行服務、硬體升級的還有永和比漾廣場，隨著化妝品區改裝，也同步升級打造新北最齊全的護膚室，包含DIOR、Sisley、LANCOME、ESTEE LAUDER、GUERLAIN、SK-II等品牌護膚室及比漾廣場自有護膚室共7間護膚室滿足嬌客需求。

SOGO忠孝館在12樓推出8間品牌護膚室。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館在12樓推出8間品牌護膚室。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館在12樓推出8間品牌護膚室。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館在12樓推出8間品牌護膚室。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館自營超市預計5月底到6月底進行改裝。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館自營超市預計5月底到6月底進行改裝。圖／SOGO提供
比漾廣場護膚室休憩區，全館配備7間護膚室為新北百貨最多。圖／比漾廣場提供
比漾廣場護膚室休憩區，全館配備7間護膚室為新北百貨最多。圖／比漾廣場提供

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