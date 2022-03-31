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洗髮換季囉！冰河水、黑糖、櫻花⋯3品牌護秀髮推新品
氣候冷熱交替，代表著換季，洗護髮產品也要跟著換季，不少品牌推出新品，以全新原料吸睛，守護大家的秀髮。日本LUX髮の補給機能飲推出全新冰河水系列，專為台灣偏油性髮的消費者打造；日本Mama & Kids則推出以黑糖萃取，推出洗護養髮等系列產品，特別適合適合寶寶與敏感肌媽咪； BOTANIST則以櫻花萃取，設計出 2022年春季限定櫻花系列的洗護髮產品，保濕度加強。
LUX推出的冰河水胺基酸洗護系列，全為日本製，無添加矽靈、防腐劑等，添加來自海拔4600m的羅莎峰純淨冰河水，結合法國火山泥萃取，一搓揉就有細緻泡沫，能夠溫和清潔髮絲，洗淨多餘油脂，特別適合偏油性髮質使用，並加入神經醯胺、黃金比例複合式胺基酸，維持秀髮營養度，維生素EE加強頭皮保護力，更能洗淨頭皮油污。
專門為寶寶與敏感肌媽媽打造的Mama & Kids，則從黑糖萃取配方，推出黑糖滋潤洗髮液、黑糖精華護髮乳，洗髮液含有弱酸性胺基酸洗淨成分、11種修復型氨基酸、摩洛哥堅果油、角質層屏障薄膜、植物性神經醯胺，能溫和清潔，還能頭皮保濕，寶寶也能夠使用；護髮乳以水解角蛋白、乳木果油建構防護層，還有桃葉提取物，讓頭髮更健康且有保護力。
同樣來自日本的BOTANIST，推出2020年春季限定櫻花系列，從櫻花樹葉萃取出能滋潤髮絲的發酵提取物，還有三重保濕配方，且產品中還有染井吉野櫻花香，有著櫻花結合黑醋栗的洗髮精，櫻花結合蔓越梅香氣的潤髮乳，讓喜歡不同香味者，都能找到最喜愛的味道。
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