王陽明帥氣示範 KENZO Nigo前導系列即將超限量開賣

備受時尚迷關注、KENZO新任設計總監Nigo上任後所推出最全面的限量系列Denim boke flower，即將全球發售，這也是KENZO第一次在台灣發售Nigo操刀的作品，預計將會掀起新一波搶購潮。

Nigo繼今年1月發表他在KENZO的首場時裝秀之後，春夏季不定時會推出限量前導系列商品，這次的Denim boke flower是第三波。設計概念融合KENZO經典與Nigo自身的時尚喜好，並以丹寧為主軸，搭配不久前在2022秋冬秀謝幕時Nigo夾克上備受討論的Boke (日本海棠花)印花元素，注入典雅俏皮的日式氛圍。這個印花靈感源於日本2月份綻放的海棠花，以帶有Nigo強烈個人風格的手繪設計，傳遞象徵品牌DNA的時尚精神。

Denim boke flower全系列包含15款男女裝，有襯衫、牛仔褲、夾克、T恤等，並以男女同款的設計概念，打破性別著裝框架。台灣也特別在台北微風信義2F打造一個專賣此系列的期間限定店，店裝主視覺設計概念以傳統日本文化中的「暖簾」為靈感，注入揭幕、正在建設施工中的意象，鋪墊著Nigo將為KENZO帶來的全新形象。

KENZO NIGO 前導系列販售資訊

時間 : 4月2日 - 5月7日