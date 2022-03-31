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王陽明帥氣示範 KENZO Nigo前導系列即將超限量開賣

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
王陽明穿Denim boke flower限量系列服飾。圖／KENZO提供
王陽明穿Denim boke flower限量系列服飾。圖／KENZO提供

備受時尚迷關注、KENZO新任設計總監Nigo上任後所推出最全面的限量系列Denim boke flower，即將全球發售，這也是KENZO第一次在台灣發售Nigo操刀的作品，預計將會掀起新一波搶購潮。

Nigo繼今年1月發表他在KENZO的首場時裝秀之後，春夏季不定時會推出限量前導系列商品，這次的Denim boke flower是第三波。設計概念融合KENZO經典與Nigo自身的時尚喜好，並以丹寧為主軸，搭配不久前在2022秋冬秀謝幕時Nigo夾克上備受討論的Boke (日本海棠花)印花元素，注入典雅俏皮的日式氛圍。這個印花靈感源於日本2月份綻放的海棠花，以帶有Nigo強烈個人風格的手繪設計，傳遞象徵品牌DNA的時尚精神。

Denim boke flower全系列包含15款男女裝，有襯衫、牛仔褲、夾克、T恤等，並以男女同款的設計概念，打破性別著裝框架。台灣也特別在台北微風信義2F打造一個專賣此系列的期間限定店，店裝主視覺設計概念以傳統日本文化中的「暖簾」為靈感，注入揭幕、正在建設施工中的意象，鋪墊著Nigo將為KENZO帶來的全新形象。

KENZO NIGO 前導系列販售資訊

時間 : 4月2日 - 5月7日

地點 : 微風信義2F期間限定店

Denim boke flower限量系列BOKE小花白色口袋短袖上衣，8,800元。圖／KENZO提供
Denim boke flower限量系列BOKE小花白色口袋短袖上衣，8,800元。圖／KENZO提供
Denim boke flower限量系列BOKE小花寬版黑色短袖上衣，7,800元。圖／KENZO提供
Denim boke flower限量系列BOKE小花寬版黑色短袖上衣，7,800元。圖／KENZO提供
王陽明穿Denim boke flower限量系列服飾。圖／KENZO提供
王陽明穿Denim boke flower限量系列服飾。圖／KENZO提供
王陽明穿Denim boke flower限量系列服飾。圖／KENZO提供
王陽明穿Denim boke flower限量系列服飾。圖／KENZO提供
Denim boke flower限量系列4月2日將開賣。圖／KENZO提供
Denim boke flower限量系列4月2日將開賣。圖／KENZO提供
Denim boke flower限量系列BOKE花朵墨藍色刺繡丹寧外套，36,800元。圖／KENZO提供
Denim boke flower限量系列BOKE花朵墨藍色刺繡丹寧外套，36,800元。圖／KENZO提供
Denim boke flower限量系列BOKE小花午夜藍夾克襯衫，19,800元。圖／KENZO提供
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Denim boke flower限量系列4月2日將開賣。圖／KENZO提供
Denim boke flower限量系列4月2日將開賣。圖／KENZO提供
Denim boke flower限量系列BOKE小花天藍色丹寧長褲，19,800元。圖／KENZO提供
Denim boke flower限量系列BOKE小花天藍色丹寧長褲，19,800元。圖／KENZO提供
Denim boke flower限量系列BOKE小花天藍色夾克襯衫，19,800元。圖／KENZO提供
Denim boke flower限量系列BOKE小花天藍色夾克襯衫，19,800元。圖／KENZO提供

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