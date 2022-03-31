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王品集團「享鴨」插旗新竹「最肉」首店4月進軍台中

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
為慶祝開幕，「享鴨」祭出「粉絲團留言抽100張烤鴨券」優惠。圖／王品集團提供。
為慶祝開幕，「享鴨」祭出「粉絲團留言抽100張烤鴨券」優惠。圖／王品集團提供。

王品集團旗下年賣近12萬隻烤鴨的「享鴨」，2022年火力全開拓點，繼2月台北金山南店開幕，4月9日將前進新竹市，迎來品牌第6家分店。

為慶祝新店開幕，即日起至4月6日止，於粉絲團指定貼文下方留言，就抽100名粉絲送烤鴨券，招待你到新竹北大店享用「經典片皮烤鴨」一隻，或加入官方LINE帳號互動，就有機會獲得全台門店適用的贈菜券，可兌換金沙豆腐煲、瑤柱醬爆蘿蔔糕等人氣菜色。

坐落於新竹市文化公園旁，獨棟、兩層樓的「享鴨」新竹北大店，鄰近遠東巨城與新竹市政府，是「享鴨」面積最大的門店。通透天井引進自然採光，坐擁公園的盎然綠意，並以山水玻璃隔屏規劃7間半開放式包廂，符合消費者宴客、聚餐需求。

「享鴨」嚴選花東縱谷天然放養櫻桃鴨，經8種秘製香料醃製、24小時風乾等工序，打造酥香鬆化鴨皮與柔嫩多汁鴨肉，除了搭配荷葉餅與甜麵醬的經典吃法，還可混搭主廚特製花椒鹽及季節蘸水，創造更豐富的味覺體驗。

為了讓三五好友也能輕鬆暢享功夫烤鴨，「享鴨」推出市面少見的雙人烤鴨餐，廣受年輕消費者喜愛，更是門店點餐率第一名，打破傳統中餐需多人共享的限制。

除了既有品牌加速展店，王品集團也積極研發新品牌，4月中將進軍台中公益路餐飲一級戰區，開出全新燒肉餐酒館「最肉」，品牌客單價千元以上，這將是王品集團旗下最高價的燒肉品牌。

「最肉」結合單點與個人套餐模式，除了使用澳洲M8-9和牛、日本A5和牛外，更推出產量珍稀的「100%澳洲全血和牛」，搭配2021世界調酒大賽台灣冠軍Mars Chang聯手設計的專屬調酒，期待打造最「大人味」的燒肉餐酒館。

王品集團2022年積極布局起家地台中，1月在文心崇德商圈開出兩層樓、近200坪的「肉次方」旗艦店，座位數比西門町首店多出4成；「嚮辣」開幕兩個月就火速拓點，3月於中捷南屯站旁開280坪的旗艦店；預計4月中開幕的「最肉」，進駐有「餐飲華爾街」之稱的公益路，也是兩層樓的大型門店，顯示王品集團相當看好台中人的餐飲消費力。

「享鴨」插旗新竹，坐落於新竹市文化公園旁。圖／王品集團提供。
「享鴨」插旗新竹，坐落於新竹市文化公園旁。圖／王品集團提供。
「享鴨」是家族聚餐首選，1月過年有2家門店創千萬業績。圖／王品集團提供。
「享鴨」是家族聚餐首選，1月過年有2家門店創千萬業績。圖／王品集團提供。
王品集團全新燒肉餐酒館「最肉」，首店預計4月中進軍台中公益路。圖／王品集團提供。
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