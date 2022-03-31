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蠟筆小新×藏壽司！14款超萌扭蛋　春日部防衛隊也登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
聯名扭蛋中，包括有4款橡皮擦。圖／藏壽司提供
聯名扭蛋中，包括有4款橡皮擦。圖／藏壽司提供

來自日本的連鎖迴轉壽司「藏壽司」，將於4月8日起聯名「蠟筆小新」，推出14款全新扭蛋，讓粉絲可以將小新、小白、肥嘟嘟佐衛門、春日部防衛隊等角色通通帶回家。另外「壽司郎」則針對兒童節，推出「消費送貼紙」的活動，讓小朋友們用餐更開心。

藏壽司本次推出的「藏壽司×蠟筆小新」聯名扭蛋，自4月8日至6月2日期間限時登場。以小新、小白、小葵、肥嘟嘟佐衛門以及春日部防衛隊等角色，推出5款獨家造型的軟膠吊飾、5款春日部防衛隊胸章，以及4款蠟筆小新橡皮擦。在5款軟膠吊飾中，還包含一款穿著藏壽司制服的「店長小新」作為特賞，命中率僅有1/500，適合粉絲蒐集。除此之外，藏壽司現也推出3款海陸壽司，包括有「雞肉塔塔醬握壽司」、「七味粉醃漬鰈魚緣側」、「炙烤起司玉米稻荷」等選擇，每盤40元起。

同樣為日式迴轉壽司，「壽司郎」則於4月4日至4月8日期間，推出兒童節專屬活動，只要12歲以下孩童到店用餐並參與打卡活動，不限金額即可獲得「萌抱壽司貼紙」。另外店內本季也推出「極上鮪魚大腹」、「卡門貝爾乳酪極上鰻魚」、「北海道產野生比目魚」、「芒果雪花冰」等一系列品項，每盤40元起。

壽司郎針對兒童節檔期，推出「兒童消費送貼紙」的活動。圖／壽司郎提供
壽司郎針對兒童節檔期，推出「兒童消費送貼紙」的活動。圖／壽司郎提供
5款造型橡膠吊飾。圖／藏壽司提供
5款造型橡膠吊飾。圖／藏壽司提供
藏壽司本次推出14款「藏壽司×蠟筆小新」聯名扭蛋。圖／藏壽司提供
藏壽司本次推出14款「藏壽司×蠟筆小新」聯名扭蛋。圖／藏壽司提供
5款春日部防衛隊胸章。圖／藏壽司提供
5款春日部防衛隊胸章。圖／藏壽司提供

壽司郎 兒童節

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