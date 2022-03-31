蠟筆小新×藏壽司！14款超萌扭蛋 春日部防衛隊也登場
來自日本的連鎖迴轉壽司「藏壽司」，將於4月8日起聯名「蠟筆小新」，推出14款全新扭蛋，讓粉絲可以將小新、小白、肥嘟嘟佐衛門、春日部防衛隊等角色通通帶回家。另外「壽司郎」則針對兒童節，推出「消費送貼紙」的活動，讓小朋友們用餐更開心。
藏壽司本次推出的「藏壽司×蠟筆小新」聯名扭蛋，自4月8日至6月2日期間限時登場。以小新、小白、小葵、肥嘟嘟佐衛門以及春日部防衛隊等角色，推出5款獨家造型的軟膠吊飾、5款春日部防衛隊胸章，以及4款蠟筆小新橡皮擦。在5款軟膠吊飾中，還包含一款穿著藏壽司制服的「店長小新」作為特賞，命中率僅有1/500，適合粉絲蒐集。除此之外，藏壽司現也推出3款海陸壽司，包括有「雞肉塔塔醬握壽司」、「七味粉醃漬鰈魚緣側」、「炙烤起司玉米稻荷」等選擇，每盤40元起。
同樣為日式迴轉壽司，「壽司郎」則於4月4日至4月8日期間，推出兒童節專屬活動，只要12歲以下孩童到店用餐並參與打卡活動，不限金額即可獲得「萌抱壽司貼紙」。另外店內本季也推出「極上鮪魚大腹」、「卡門貝爾乳酪極上鰻魚」、「北海道產野生比目魚」、「芒果雪花冰」等一系列品項，每盤40元起。
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