新一代Dyson Airwrap造型器來了 3款造型配件有感升級

迎接潮濕悶熱、髮型總是維持不到幾小時就崩壞的夏季氣候，新一代Dyson Airwrap多功能造型器今日升級亮相，除了使用第9代數位馬達讓造型器效能變更強，更針對3款實用造型配件進行設計更新，讓使用者吹得更快、更柔順，也更省力。而前一代已經入手的消費者也不用傷心，這次推出的全新配件與原有的Dyson Airwrap造型器相容，只要入手新配件就可輕鬆升級。

Dyson Airwrap多功能造型器最獨特的就是運用「康達效應」的空氣動力學現象，再利用頭髮從濕到乾能重新塑型的特性，結合水分和溫度，無須仰賴高溫就能實現捲髮、順髮、乾髮造型。而這次最大的不同，就是加入了全新「康達抗毛躁吹髮器」，取代前一代產品的塑型前吹髮器，不僅風力超強，可快速將濕髮吹乾，更加入抗毛躁功能，只要轉動風嘴方向即可輕鬆切換達成乾髮、順髮效果，實際使用撫平毛躁效果超有感，是此次升級亮點。

另外一個重要更新則是「全新升級造型髮捲」，現在只要使用單一髮捲，旋轉即可切換氣流方向，自由打造順、逆時針的捲髮造型，等於是把過往需要2個不同方向髮捲才能完成的造型效果融合於單一配件中，更加省時省力。

而適用於軟、硬髮的2種順髮梳也有更新，增強了康達效應集中和對齊髮絲的效果，可動的梳齒設計在使用時會自然向髮絲施加拉力，讓使用者不需要花太多力氣即可撫平毛躁，呈現柔順、光滑效果。