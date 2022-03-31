連續59天！漢堡王「豪氣霸王省」 42款優惠現賺3000元

漢堡王清明連假前再推出入春最強「豪氣霸王省限定優惠」，42款優惠組合激省賺3000元！4月1日起至5月29日，連續59天，祭出全新霸王分享餐，6款組合最高享近6折優惠；指定品項第二件享超殺免費送，最高現省99元。同時回歸超值人氣點心，雞塊搭配薯條霸氣組合；個人超省餐只要100元起；同場再加碼12款雙人激省餐優惠組合，超值美味一次滿足。

漢堡王霸王級激省方案「豪氣霸王省限定優惠」共有7大項42款優惠組合，除了點心驚喜買一送一外，看準連假團聚出遊熱，首度亮相的超狂霸王分享餐，最高現省233元，相當於6折優惠，超值早安餐推出雙人套餐與4塊雞塊買一送一優惠。