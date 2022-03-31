聽新聞
test
0:00 / 0:00
連續59天！漢堡王「豪氣霸王省」 42款優惠現賺3000元
漢堡王清明連假前再推出入春最強「豪氣霸王省限定優惠」，42款優惠組合激省賺3000元！4月1日起至5月29日，連續59天，祭出全新霸王分享餐，6款組合最高享近6折優惠；指定品項第二件享超殺免費送，最高現省99元。同時回歸超值人氣點心，雞塊搭配薯條霸氣組合；個人超省餐只要100元起；同場再加碼12款雙人激省餐優惠組合，超值美味一次滿足。
漢堡王霸王級激省方案「豪氣霸王省限定優惠」共有7大項42款優惠組合，除了點心驚喜買一送一外，看準連假團聚出遊熱，首度亮相的超狂霸王分享餐，最高現省233元，相當於6折優惠，超值早安餐推出雙人套餐與4塊雞塊買一送一優惠。
不僅如此，套餐組合則有四合一的個人超省餐，漢堡、小份薯條、4塊雞塊、可樂組合與人氣熱門推薦，通通只要100元起。12款升級雙人激省餐，最低也只要150元起。備受消費者敲碗期盼的10塊雞塊搭配大份薯條經典超值選，也將再度回歸。優惠期間消費者可至門市消費，或選擇官網的預約取餐（國王快訂）、門市手機自助點餐（國王手機點），免去排隊等候的時間，點餐付款更快速方便。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言