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連續59天！漢堡王「豪氣霸王省」 42款優惠現賺3000元

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
漢堡王4月豪氣霸王省限定優惠券。圖／漢堡王提供。
漢堡王4月豪氣霸王省限定優惠券。圖／漢堡王提供。

漢堡王清明連假前再推出入春最強「豪氣霸王省限定優惠」，42款優惠組合激省賺3000元！4月1日起至5月29日，連續59天，祭出全新霸王分享餐，6款組合最高享近6折優惠；指定品項第二件享超殺免費送，最高現省99元。同時回歸超值人氣點心，雞塊搭配薯條霸氣組合；個人超省餐只要100元起；同場再加碼12款雙人激省餐優惠組合，超值美味一次滿足。

漢堡王霸王級激省方案「豪氣霸王省限定優惠」共有7大項42款優惠組合，除了點心驚喜買一送一外，看準連假團聚出遊熱，首度亮相的超狂霸王分享餐，最高現省233元，相當於6折優惠，超值早安餐推出雙人套餐與4塊雞塊買一送一優惠。

不僅如此，套餐組合則有四合一的個人超省餐，漢堡、小份薯條、4塊雞塊、可樂組合與人氣熱門推薦，通通只要100元起。12款升級雙人激省餐，最低也只要150元起。備受消費者敲碗期盼的10塊雞塊搭配大份薯條經典超值選，也將再度回歸。優惠期間消費者可至門市消費，或選擇官網的預約取餐（國王快訂）、門市手機自助點餐（國王手機點），免去排隊等候的時間，點餐付款更快速方便。

霸王分享餐競濃培根烤腿堡+火烤雞腿培根堡+奔牛肉堡三套餐（小薯中可X3)，特價339元。圖／漢堡王提供。
霸王分享餐競濃培根烤腿堡+火烤雞腿培根堡+奔牛肉堡三套餐（小薯中可X3)，特價339元。圖／漢堡王提供。
脆洋蔥牛肉堡買一送一，特價89元。圖／漢堡王提供。
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起司醬洋蔥圈牛肉堡買一送一，特價99元。圖／漢堡王提供。
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