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2022 WW表展/ CHOPARD滑動鑽石再進化！花式切割也能舞

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
蕭邦首度參加Watches & Wonders Geneva表展，發表2022年度新作。圖／蕭邦提供
蕭邦首度參加Watches & Wonders Geneva表展，發表2022年度新作。圖／蕭邦提供

家族獨立經營的品牌蕭邦（CHOPARD），今年是首度參加日內瓦「鐘表與奇蹟」高級鐘表展（Watches & Wonders Geneva，簡稱WW），品牌擁有完整的男女表系列，並兼長高級珠寶，發表的新作也完整涵蓋全系列。女表主力Happy Sport滑動鑽石推出創新的滑動技術，並有鍍金面的33毫米新尺寸與計時碼表，表圈爪鑲鑽石的高級珠寶表系列Heure du Diamant則推出金屬鍊帶新款，結合高級製表的IMPERIALE今年限量推出蓮花圖騰裝飾的飛行陀飛輪。

蕭邦表廠自製的L.U.C 96.24陀飛輪機芯，除了出現在女表上，今年男表Alpine Eagle也有以此機芯為基礎的男裝演繹，配上富有質感的阿萊奇藍色（Aletsch Blue）和動感的41毫米大尺寸，饒富霸氣；而推出以來一直搭配「一體成型」表鍊的Alpine Eagle，今年也迎來系列搭配首個橡膠表帶的飛返計時，運動感更上一層樓。擁有鉸揭式底蓋（或稱軍官式底蓋）的L.U.C XPS 1860 Officer則是獻給復古紳士的時計，搭載品牌經典的超薄L.U.C 96.01-L機芯。

限量發行的Happy Sport Métiers d'Art工藝系列三款腕表，分別呈現蜂鳥、北極熊和海龜這三種瀕危動物與所棲息的生態系統，立體的表盤運用礦石細工鑲嵌營造出深邃視覺效果，結合珍珠貝母細工鑲嵌和寶石鑲嵌工藝，分別刻畫蜂鳥賴以生存的亞馬遜叢林、海龜游經的海底珊瑚森林、以及北極熊所生存的冰原，並搭配心形、梨形、三角形切割的滑動鑽石。限量表更是Happy Sport問世30年來首度採用花式切割滑動鑽石，技術的創新在於在兩層藍寶石水晶玻璃之間注入新型液體，讓不同形狀的鑽石都能展現抵消地心引力的旋轉流光。

Happy Sport Métiers d'Art藝術工藝腕表玫瑰金海龜款，首度搭配滑動的梨形切割鑽石，限量發行8只，價格店洽。圖／蕭邦提供
Happy Sport Métiers d'Art藝術工藝腕表玫瑰金海龜款，首度搭配滑動的梨形切割鑽石，限量發行8只，價格店洽。圖／蕭邦提供
首個搭配橡膠表帶的Alpine Eagle XL Chrono自動飛返計時Lucent Steel A223精鋼腕表黑面款，價格店洽。圖／蕭邦提供
首個搭配橡膠表帶的Alpine Eagle XL Chrono自動飛返計時Lucent Steel A223精鋼腕表黑面款，價格店洽。圖／蕭邦提供
首個搭配橡膠表帶的Alpine Eagle XL Chrono自動飛返計時Lucent Steel A223精鋼腕表藍面款，價格店洽。圖／蕭邦提供
首個搭配橡膠表帶的Alpine Eagle XL Chrono自動飛返計時Lucent Steel A223精鋼腕表藍面款，價格店洽。圖／蕭邦提供
Happy Sport Métiers d'Art藝術工藝腕表玫瑰金蜂鳥款，首度搭配滑動的心形切割鑽石，限量發行8只，價格店洽。圖／蕭邦提供
Happy Sport Métiers d'Art藝術工藝腕表玫瑰金蜂鳥款，首度搭配滑動的心形切割鑽石，限量發行8只，價格店洽。圖／蕭邦提供
L'Heure du Diamant系列26毫米玫瑰金鑲鑽鍊帶手上鍊腕表，價格店洽。圖／蕭邦提供
L'Heure du Diamant系列26毫米玫瑰金鑲鑽鍊帶手上鍊腕表，價格店洽。圖／蕭邦提供
L.U.C XPS 1860 Officer 40毫米符合倫理道德標準的18K黃金自動腕表，限量發行50枚，價格店洽。圖／蕭邦提供
L.U.C XPS 1860 Officer 40毫米符合倫理道德標準的18K黃金自動腕表，限量發行50枚，價格店洽。圖／蕭邦提供
IMPERIALE 36毫米合倫理道德標準的18K白金鑲鑽自動飛行陀飛輪腕表，限量發行8只，價格店洽。圖／蕭邦提供
IMPERIALE 36毫米合倫理道德標準的18K白金鑲鑽自動飛行陀飛輪腕表，限量發行8只，價格店洽。圖／蕭邦提供
L.U.C XPS 1860 Officer 40毫米符合倫理道德標準的18K黃金自動腕表，限量發行50枚，價格店洽。圖／蕭邦提供
L.U.C XPS 1860 Officer 40毫米符合倫理道德標準的18K黃金自動腕表，限量發行50枚，價格店洽。圖／蕭邦提供
Happy Sport Chrono 40毫米符合倫理道德標準的18K玫瑰金款及精鋼自動腕表，價格店洽。圖／蕭邦提供
Happy Sport Chrono 40毫米符合倫理道德標準的18K玫瑰金款及精鋼自動腕表，價格店洽。圖／蕭邦提供

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