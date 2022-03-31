2022 WW表展/ CHOPARD滑動鑽石再進化！花式切割也能舞

家族獨立經營的品牌蕭邦（CHOPARD），今年是首度參加日內瓦「鐘表與奇蹟」高級鐘表展（Watches & Wonders Geneva，簡稱WW），品牌擁有完整的男女表系列，並兼長高級珠寶，發表的新作也完整涵蓋全系列。女表主力Happy Sport滑動鑽石推出創新的滑動技術，並有鍍金面的33毫米新尺寸與計時碼表，表圈爪鑲鑽石的高級珠寶表系列Heure du Diamant則推出金屬鍊帶新款，結合高級製表的IMPERIALE今年限量推出蓮花圖騰裝飾的飛行陀飛輪。

蕭邦表廠自製的L.U.C 96.24陀飛輪機芯，除了出現在女表上，今年男表Alpine Eagle也有以此機芯為基礎的男裝演繹，配上富有質感的阿萊奇藍色（Aletsch Blue）和動感的41毫米大尺寸，饒富霸氣；而推出以來一直搭配「一體成型」表鍊的Alpine Eagle，今年也迎來系列搭配首個橡膠表帶的飛返計時，運動感更上一層樓。擁有鉸揭式底蓋（或稱軍官式底蓋）的L.U.C XPS 1860 Officer則是獻給復古紳士的時計，搭載品牌經典的超薄L.U.C 96.01-L機芯。