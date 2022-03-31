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2022 WW表展/ CHOPARD滑動鑽石再進化！花式切割也能舞
家族獨立經營的品牌蕭邦（CHOPARD），今年是首度參加日內瓦「鐘表與奇蹟」高級鐘表展（Watches & Wonders Geneva，簡稱WW），品牌擁有完整的男女表系列，並兼長高級珠寶，發表的新作也完整涵蓋全系列。女表主力Happy Sport滑動鑽石推出創新的滑動技術，並有鍍金面的33毫米新尺寸與計時碼表，表圈爪鑲鑽石的高級珠寶表系列Heure du Diamant則推出金屬鍊帶新款，結合高級製表的IMPERIALE今年限量推出蓮花圖騰裝飾的飛行陀飛輪。
蕭邦表廠自製的L.U.C 96.24陀飛輪機芯，除了出現在女表上，今年男表Alpine Eagle也有以此機芯為基礎的男裝演繹，配上富有質感的阿萊奇藍色（Aletsch Blue）和動感的41毫米大尺寸，饒富霸氣；而推出以來一直搭配「一體成型」表鍊的Alpine Eagle，今年也迎來系列搭配首個橡膠表帶的飛返計時，運動感更上一層樓。擁有鉸揭式底蓋（或稱軍官式底蓋）的L.U.C XPS 1860 Officer則是獻給復古紳士的時計，搭載品牌經典的超薄L.U.C 96.01-L機芯。
限量發行的Happy Sport Métiers d'Art工藝系列三款腕表，分別呈現蜂鳥、北極熊和海龜這三種瀕危動物與所棲息的生態系統，立體的表盤運用礦石細工鑲嵌營造出深邃視覺效果，結合珍珠貝母細工鑲嵌和寶石鑲嵌工藝，分別刻畫蜂鳥賴以生存的亞馬遜叢林、海龜游經的海底珊瑚森林、以及北極熊所生存的冰原，並搭配心形、梨形、三角形切割的滑動鑽石。限量表更是Happy Sport問世30年來首度採用花式切割滑動鑽石，技術的創新在於在兩層藍寶石水晶玻璃之間注入新型液體，讓不同形狀的鑽石都能展現抵消地心引力的旋轉流光。
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