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五倍券4月底到期 日曜天地OUTLET推全館2折起優惠
財政部統計，截至3月9日市面上仍有15%紙本五倍券尚未回收，且4月底振興五倍券將進入倒數階段，台中市日曜天地OUTLET今宣布，4月1日至25日將推出「SALE 4 WOMAN」限時全館2折起活動。
日曜天地OUTLET近日在館內2樓微幅改裝，並邀請設計師品牌TAN & LUCIANA、Whiple進駐，搭配明亮寬敞空間，不論服飾、配件、女鞋、香氛皆相當齊全，希望讓消費者「萬元行頭千元搞定」。
所推出的三重優惠是，第一重：2樓女裝單筆消費滿1000元，使用振興券結帳享整單優惠、現折100元；第二重：全館單筆消費滿2000元，加入日曜天地會員即獲得「HERS Nail美甲保養體驗券乙張(卸甲或手足保養)」；第三重：全館單筆消費滿500元，且加入日曜天地會員即贈送「丰盛町-蔥油烏骨雞買一送一券」。
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