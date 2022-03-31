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化妝品也漲價 SOGO母親節組抗漲出手比周年慶送更多

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
上半年百貨美妝戰開打，SOGO母親節化妝品檔期啟動。本報資料照
上半年百貨美妝戰開打，SOGO母親節化妝品檔期啟動。本報資料照

百貨母親節檔期第一波化妝品激戰今日起開打，物價頻漲，除了國際精品今年有兩位數的漲幅，遠東SOGO百貨指出，化妝品不分歐美、日系，在今年初也有平均5%的漲價，但透過母親節檔期回饋，將回饋拉到10％，此外，像是資生堂百優精純乳霜推出比周年慶還優惠的組合，前200名還可再拿到300元SOGO禮券。

保養化妝品是日常消耗品，在通膨漲價時代，趁著百貨優惠檔期理性採購首六所需商品，才是聰明消費。SOGO母親節化妝品檔期3月31日至4月5日首六日化妝品單筆滿5千送5百，指定彩妝、香氛、男士保養單筆滿3千送3百。4月10日前持指定9大銀行信用卡消費單日單館累積滿5千元可兌換SOGO 4%電子禮券，同時，SOGO加碼回饋App會員，滿萬加贈1%回饋。

不只買正貨贈品澎湃，打開SOGO忠孝店DM第一頁，還有11組特惠組加碼送SOGO禮券。以資生堂最搶手的百優乳霜來說，去年周年慶買正貨50ml送出共42ml乳霜，這次母親節更是直接送出57ml，贈品力道超越去年周慶，價值5,992元，特價2,520元，前兩百名還加贈300元抵用券。還有14組消費者最愛的買一送一組，像是資生堂國際櫃提前在母親節檔端出周年慶組合，保濕潔膚皂推出買正貨送正貨，限量100組，4月1日限定。

復興館則看好年輕精品消費者購買力，特別推出輕奢保養入門款，像是LA MER自律修復小奢華組，價值6,380元，優惠價4,600元，再加贈SOGO禮券300元。此外，香氛殿堂也是復興館主打，一系列人氣香氛新品登場，除了Jo Malone 2022櫻花系列新品，diptyque 2022杜桑系列也帶來香水、香精、蠟燭到護手霜全方位品項。香氛產品也延伸到居家，10/10 HOPE帶來新品seasons的無線無水精油香氛儀，精油不用再加水，即可整瓶裝入擴香。天母店則有北區百貨獨家櫃Aesop，推薦AesopThe Mentor指導者香芹籽系列特惠組價值6,200元，優惠價5,450元。

忠孝館SHISEIDO國際櫃 NO.1乳霜王超值組價值5,992元、優惠價2,520元(憑號碼牌前200名，再加贈SOGO禮券300元)。圖／SOGO提供
忠孝館SHISEIDO國際櫃 NO.1乳霜王超值組價值5,992元、優惠價2,520元(憑號碼牌前200名，再加贈SOGO禮券300元)。圖／SOGO提供
忠孝館獨家DECORTÉ超微導全能修護精粹體驗組價值4,300元，優惠價2,150元，再加贈SOGO禮券300元(限量50組)。圖／SOGO提供
忠孝館獨家DECORTÉ超微導全能修護精粹體驗組價值4,300元，優惠價2,150元，再加贈SOGO禮券300元(限量50組)。圖／SOGO提供
復興館LA MER自律修復小奢華組價值6,368元、優惠價4,600元 (限量20組)。圖／SOGO提供
復興館LA MER自律修復小奢華組價值6,368元、優惠價4,600元 (限量20組)。圖／SOGO提供
復興館diptyque 2022限量系列杜桑淡香水30ml售價2,100元、杜桑淡香精75ml售價5,000元(各限10瓶)。圖／SOGO提供
復興館diptyque 2022限量系列杜桑淡香水30ml售價2,100元、杜桑淡香精75ml售價5,000元(各限10瓶)。圖／SOGO提供
天母店SHISEIDO東京櫃抗皺精露獨家組售價5,200元，特價2,340元。圖／SOGO提供
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