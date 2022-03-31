化妝品也漲價 SOGO母親節組抗漲出手比周年慶送更多

百貨母親節檔期第一波化妝品激戰今日起開打，物價頻漲，除了國際精品今年有兩位數的漲幅，遠東SOGO百貨指出，化妝品不分歐美、日系，在今年初也有平均5%的漲價，但透過母親節檔期回饋，將回饋拉到10％，此外，像是資生堂百優精純乳霜推出比周年慶還優惠的組合，前200名還可再拿到300元SOGO禮券。

保養化妝品是日常消耗品，在通膨漲價時代，趁著百貨優惠檔期理性採購首六所需商品，才是聰明消費。SOGO母親節化妝品檔期3月31日至4月5日首六日化妝品單筆滿5千送5百，指定彩妝、香氛、男士保養單筆滿3千送3百。4月10日前持指定9大銀行信用卡消費單日單館累積滿5千元可兌換SOGO 4%電子禮券，同時，SOGO加碼回饋App會員，滿萬加贈1%回饋。

不只買正貨贈品澎湃，打開SOGO忠孝店DM第一頁，還有11組特惠組加碼送SOGO禮券。以資生堂最搶手的百優乳霜來說，去年周年慶買正貨50ml送出共42ml乳霜，這次母親節更是直接送出57ml，贈品力道超越去年周慶，價值5,992元，特價2,520元，前兩百名還加贈300元抵用券。還有14組消費者最愛的買一送一組，像是資生堂國際櫃提前在母親節檔端出周年慶組合，保濕潔膚皂推出買正貨送正貨，限量100組，4月1日限定。