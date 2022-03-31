大安酒藏豪宅級專業藏酒空間 早鳥優惠方案最後倒數

占地150坪、斥資二千餘萬元精心打造的「CELLWINE大安酒藏」，全方位為具珍藏價值的葡萄酒，打造恆溫恆濕智慧窖藏空間，以全預約制提供專屬VIP管理服務，即日起至6月30日推出早鳥優惠方案，酒窖租賃簽約一年9折、二年85折、三年8折（租金需要一次付清）專屬折扣。

位於台北市人文富域大安森林公園旁的「CELLWINE大安酒藏」，由知名設計師吳透精心打造中世紀歐陸銀行風格空間，並採用全天候高科技保全監控、雲端資料管理，處處皆是講究。

為維持最適合葡萄酒窖藏的環境，選購日本進口日立冷藏機打造14至16℃、相對濕度50至70%全區恆溫恆濕窖藏空間，且於酒窖空間中上下左右前後六面皆設置隔溫層，確保溫度不受台灣高溫氣候影響，並同時兼顧節能訴求；另設置緊急供電系統確保不斷電，讓收藏於此的珍稀酒款得以避免受各種意外狀況影響。

窖藏空間中區分為供VIP客戶寄放10箱至260箱的大量藏酒空間，以及依瓶數按月計費的智慧酒窖區，共可收藏近10萬瓶葡萄酒。為追求最高安全規格，每個走道及出入口皆裝設監視系統，並採用先進的指紋辨識門禁系統以嚴格周密控管人員進出身分與時間，確保安全無死角的同時亦可確保會員權益。針對VIP會員提供24小時進出酒窖的特別服務及獨立出入口；若需臨時委託秘書或親友取酒亦可透過事先聯繫，並經身分確認後由工作人員陪伴入庫，以最森嚴控管確保會員珍貴資產獲得妥善管理。

此外，「CWLLEINE大安酒藏」也提供市場獨家「智慧酒窖租賃服務」，採「以瓶計費」、存多少繳多少的月繳制度，讓剛開始接觸葡萄酒的小資族群、只想儲放少量精選酒款的品味人士、在忙碌生活中無暇親自管理葡萄酒資產的層峰菁英，皆可輕鬆珍藏與管理珍貴的佳釀。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康