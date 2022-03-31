連路過的螞蟻都會說好配！孫藝珍、玄彬婚紗照幸福曝光

孫藝珍和玄彬的婚禮將在今日下午登場，萬眾矚目的兩人婚紗照也終於曝光。照片中穿上白紗禮服的孫藝珍露出招牌燦笑，又仙又可愛，穿著白色西裝的玄彬也是帥氣逼人，兩人站在一起的登對畫面也讓網友感到滿滿幸福！還有網友表示，兩人是連路過的螞蟻都覺得好配的程度。

這場婚禮預計在台灣時間下午三點於首爾廣津區華克山莊首爾大酒店（Grande Walkerhill Seoul ）Aston House舉行，目前曝光除了有一些場地照片、兩人婚紗照之外，還有喜帖，上面以手繪新娘背影為主題，再加上網狀頭紗裝飾，可能是孫藝珍的婚紗手繪圖，還使用了新郎新娘名字加上年份「binjin2022」作為蠟封，別具意義。 圖／摘自微博