2022 WW表展／梵克雅寶華麗回歸 絕技展演歌頌飛鳥開花
在暌違鐘表展近4年後，梵克雅寶在Watches & Wonders Geneva的重新登場，持續多年以來時間詩篇（Poetry of Time）主軸，續寫新的篇章，除了可以上手的腕表如動人短詩，還有史詩級的重磅巨作。
本次從品牌打造珍貴擺件的歷史中汲取靈感，延續2017年佳評如潮的Fée Ondine自動機械裝置的成功，共發表三款全新Extraordinary Objects非凡珍寶：Planétarium automaton自動機械裝置，外觀猶如珠寶打造的小型天象儀，除了能顯示如時/分與萬年曆，音樂盒及以音簧和音錘組成的鐘琴還能演奏特別為作品編寫的旋律。Rêveries de Berylline自動機械裝置則是以蜂鳥為主角，啟動後特別編製的清脆鈴聲由鐘琴奏出，花開吐蕊、蜂鳥展翅欲飛。
Fontaine aux Oiseaux自動機械裝置可逆跳走時，以貴金屬和珠寶雕琢成一對站在噴泉上的鳥，輕拂羽毛徐徐移動，抵達12點鐘位置即飛返起點，為下半天再次啟程；自主啟動的景象則是風吹漣漪之後蓮花綻放、蜻蜓飛舞、愛鳥啁啾，並搭配為作品特別編製的音效。
除了擺在家中的珍奇之物，也有可隨身攜帶的花園：Lady Arpels Heures Florales 及Lady Arpels Heures Florales Cerisier一藍一粉，立體表盤不僅是匯聚珠寶、微型彩繪、金雕鐫刻多重精緻工藝，12朵花更開合有時，每60分鐘輪流上演芬芳吐蕊的美景。Lady Arpels Ballerines Enchantées腕表則以芭蕾舞伶結合自主顯時雙逆跳機芯，裙擺展開如翅指示時間。非凡工藝表盤今年推出Lady Duo，以成雙成對的獅子和白兔刻畫親密愛意。
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