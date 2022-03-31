快訊

中和公寓多人染疫 醫曝抓不完的「台灣獨有破口」

竹科貧富超懸殊 不是人人年薪都破百萬還被當「盤子」

2022 WW表展／梵克雅寶華麗回歸 絕技展演歌頌飛鳥開花

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Rêveries de Berylline自動機械裝置，可啟動開花、展演蜂鳥飛舞。圖／梵克雅寶提供
Rêveries de Berylline自動機械裝置，可啟動開花、展演蜂鳥飛舞。圖／梵克雅寶提供

在暌違鐘表展近4年後，梵克雅寶在Watches & Wonders Geneva的重新登場，持續多年以來時間詩篇（Poetry of Time）主軸，續寫新的篇章，除了可以上手的腕表如動人短詩，還有史詩級的重磅巨作。

本次從品牌打造珍貴擺件的歷史中汲取靈感，延續2017年佳評如潮的Fée Ondine自動機械裝置的成功，共發表三款全新Extraordinary Objects非凡珍寶：Planétarium automaton自動機械裝置，外觀猶如珠寶打造的小型天象儀，除了能顯示如時/分與萬年曆，音樂盒及以音簧和音錘組成的鐘琴還能演奏特別為作品編寫的旋律。Rêveries de Berylline自動機械裝置則是以蜂鳥為主角，啟動後特別編製的清脆鈴聲由鐘琴奏出，花開吐蕊、蜂鳥展翅欲飛。

Fontaine aux Oiseaux自動機械裝置可逆跳走時，以貴金屬和珠寶雕琢成一對站在噴泉上的鳥，輕拂羽毛徐徐移動，抵達12點鐘位置即飛返起點，為下半天再次啟程；自主啟動的景象則是風吹漣漪之後蓮花綻放、蜻蜓飛舞、愛鳥啁啾，並搭配為作品特別編製的音效。

除了擺在家中的珍奇之物，也有可隨身攜帶的花園：Lady Arpels Heures Florales 及Lady Arpels Heures Florales Cerisier一藍一粉，立體表盤不僅是匯聚珠寶、微型彩繪、金雕鐫刻多重精緻工藝，12朵花更開合有時，每60分鐘輪流上演芬芳吐蕊的美景。Lady Arpels Ballerines Enchantées腕表則以芭蕾舞伶結合自主顯時雙逆跳機芯，裙擺展開如翅指示時間。非凡工藝表盤今年推出Lady Duo，以成雙成對的獅子和白兔刻畫親密愛意。

Lady Arpels Heures Florales Cerisier 38毫米玫瑰金鑲鑽自動腕表，珠寶、微型彩繪表盤、配搭每小時正點啟動的開花組件及橫向分鐘顯示，售價未定。圖／梵克雅寶提供
Lady Arpels Heures Florales Cerisier 38毫米玫瑰金鑲鑽自動腕表，珠寶、微型彩繪表盤、配搭每小時正點啟動的開花組件及橫向分鐘顯示，售價未定。圖／梵克雅寶提供
Fontaine aux Oiseaux自動機械裝置融合自主啟動的動態裝置及逆跳走時，此為3D圖。圖／梵克雅寶提供
Fontaine aux Oiseaux自動機械裝置融合自主啟動的動態裝置及逆跳走時，此為3D圖。圖／梵克雅寶提供
Lady Arpels Ballerine Enchantée Rose Gold40毫米玫瑰金鑲鑽自動腕表， 內填及彩繪玻璃琺瑯表盤、搭載逆跳及自主顯時組件，售價未定。圖／梵克雅寶提供
Lady Arpels Ballerine Enchantée Rose Gold40毫米玫瑰金鑲鑽自動腕表， 內填及彩繪玻璃琺瑯表盤、搭載逆跳及自主顯時組件，售價未定。圖／梵克雅寶提供
Lady Arpels Heures Florales 38毫米白K金鑲鑽自動腕表，珠寶、微型彩繪表盤、配搭每小時正點啟動的開花組件及橫向分鐘顯示，售價未定。圖／梵克雅寶提供
Lady Arpels Heures Florales 38毫米白K金鑲鑽自動腕表，珠寶、微型彩繪表盤、配搭每小時正點啟動的開花組件及橫向分鐘顯示，售價未定。圖／梵克雅寶提供
Lady Duo de Lapins33毫米白K金鑲鑽手上鍊腕表，彩繪玻璃琺瑯、微型彩繪及彩漆表盤，售價未定。圖／梵克雅寶提供
Lady Duo de Lapins33毫米白K金鑲鑽手上鍊腕表，彩繪玻璃琺瑯、微型彩繪及彩漆表盤，售價未定。圖／梵克雅寶提供
Lady Duo de Lions33毫米白K金鑲鑽手上鍊腕表，售價未定。圖／梵克雅寶提供
Lady Duo de Lions33毫米白K金鑲鑽手上鍊腕表，售價未定。圖／梵克雅寶提供
Planétarium automaton自動機械裝置，猶如珠寶打造的天象儀加萬年曆時鐘與音樂盒。圖／梵克雅寶提供
Planétarium automaton自動機械裝置，猶如珠寶打造的天象儀加萬年曆時鐘與音樂盒。圖／梵克雅寶提供
工匠為Lady Arpels Heures Florales表盤上的花瓣描劃微型彩繪。圖／梵克雅寶提供
工匠為Lady Arpels Heures Florales表盤上的花瓣描劃微型彩繪。圖／梵克雅寶提供
工匠為Lady Arpels Heures Florales表底蓋上的蜻蜓塗上微繪琺瑯釉彩。圖／梵克雅寶提供
工匠為Lady Arpels Heures Florales表底蓋上的蜻蜓塗上微繪琺瑯釉彩。圖／梵克雅寶提供

延伸閱讀

2022 WW表展／Grand Seiko端自製複雜機芯抗瑞士工藝 267顆鑽石打造珠寶表閃爆全場

淡水國小年度大戲 志工劇團趣味展演

2022 WW表展／愛馬仕化身漫遊時光者 凝聚時空小宇宙

幸運鈴蘭化為絕美珠寶 嬌蘭經典蜂印瓶換限量華麗新裝

相關新聞

旭集、饗饗「調漲100元」！饗賓4大吃到飽 5月調漲7%

喜愛吃自助餐的民眾要注意了！「饗賓餐旅集團」宣佈，將於5月1日起，調漲旗下「旭集」、「饗饗」、「饗食天堂」與「果然匯」等...

最近風靡一時的沙發風格 你還沒跟上嗎？

你知道合適的沙發風格，才能讓你擁有身心舒暢的生活嗎？看著精心挑選的沙發在家裡顯得格格不入卻不知道如何拯救？

在日本博多的田野中度過餘日－不只打造住宅 更設計新生活方式養老

與台灣一樣，日本早已步入高齡化社會，作為高齡化最快的國家之一，近年來在社群上也迸發出這樣的一個詞彙──「終の棲家」，在人生的下半場，我們應該要住在什麼樣的房子終老？

「紐約五人組」Richard Meier 以純淨穿透設計語彙打造台北信義計畫區「琢白」

白色，遠比多數人想像的更為複雜。眾所皆知的光學三顏色 - 紅、綠、藍，經過精準比例混合調配之後，才能淬鍊出白色，顯見隱藏在看似樸實無華的表面底下，卻蘊含著深奧而豐富的層次。

2022 WW表展／梵克雅寶華麗回歸 絕技展演歌頌飛鳥開花

在暌違鐘表展近4年後，梵克雅寶在Watches & Wonders Geneva的重新登場，持續多年以來時間詩篇（Poe...

搶攻盛夏飲品商機茶湯會 4月1日季節限定飲品登場

春水堂揮別疫情陰霾，旗下的茶湯會今天宣布，迎接活力盛夏，推出「紅柚添香」喝得到真材實料果粒感的葡萄柚系列新品。此外，春水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。