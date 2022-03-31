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旭集、饗饗「調漲100元」！饗賓4大吃到飽 5月調漲7%

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
「饗饗」自5月1日起，也將針對部份餐期調漲100元。圖／摘自饗饗臉書
「饗饗」自5月1日起，也將針對部份餐期調漲100元。圖／摘自饗饗臉書

喜愛吃自助餐的民眾要注意了！「饗賓餐旅集團」宣佈，將於5月1日起，調漲旗下「旭集」、「饗饗」、「饗食天堂」與「果然匯」等4個品牌的部份餐期價格，平均漲幅約7%。其中旭集、饗饗除了平日下午茶外，其他時段均調漲100元，其他品牌也有50～70元的漲幅。

饗賓餐旅旗下擁有諸多餐飲品牌，其中主打精緻料理吃到飽的「饗饗」，被許多民眾視為吃到飽界的霸主；而提供日式精緻料理吃到飽的「旭集」，同樣也有廣大的粉絲，往往也是一位難求。另外價格相對親民的「饗食天堂」，還有提供蔬食料理的「果然匯」，亦各有不同的支持者。

饗賓餐旅表示，為合理反應優質人才與食材的需求，因此自5月1日起調漲4個自助餐品牌的價格。「饗饗」與「旭集」，平日午餐、晚餐由1,290、1,590元調漲成1,390、1,690元，下午茶時段維持不變；假日全餐期由1,290～1,890元，調漲至1,390元～1,990元。業者表示，饗饗前次調漲為2019年12月，旭集則是繼2020年1月調漲下午茶價格後，重新調整售價。

另外「果然匯」新增了平日下午茶方案（538元），其餘時段均調漲50元（竹北店除外），每人餐費由原本的538～588元，漲至588～638元。至於「饗食天堂」除了平日下午茶維持698元之外，其他用餐時段調漲70元，平日午餐變為868元、假日晚餐則突破千元，達到1,068元。

業者也指出，3月31日起調整部分餐券方案（限5月1日起適用），至於在此款方案以外的舊版餐券，若在優惠期間於當餐次使用（依信託截止日為主），則不需補差價，逾優惠期間則依券面商品金額折抵餐費，餐費不足的部分須補差額。而饗饗和旭集的餐券因無優惠期間的問題，所以自5月1日起若使用舊餐券則依券面商品金額折抵。

「果然匯」提供蔬食餐點吃到飽，5月1日起將漲價50元。圖／饗賓集團提供
「果然匯」提供蔬食餐點吃到飽，5月1日起將漲價50元。圖／饗賓集團提供
主打高級日式料理的「旭集」，5月1日起將調漲100元。圖／饗賓集團提供
主打高級日式料理的「旭集」，5月1日起將調漲100元。圖／饗賓集團提供

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