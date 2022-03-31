2022 WW表展／Grand Seiko端自製複雜機芯抗瑞士工藝 267顆鑽石打造珠寶表閃爆全場

昔日一同在已消失的巴塞爾珠寶暨鐘表展矗立的日本「御三家」，如今僅剩Seiko集團下的Grand Seiko還繼續參與鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）日內瓦沙龍展。所以像是要維繫民族自尊一般，Grand Seiko在面對場內的頂級鐘表品牌，也使出渾身解數，端出自製的複雜機芯表款來應戰，曝光之後，無論功能還是外型，的確都讓表迷都驚嘆。

讓我們把時間往前回溯到兩年前，也就是Grand Seiko品牌創立60周年時，自家的雫石高級時計工房（機芯廠），研發出結合恆定動力裝置與陀飛輪的T0概念機芯，藉以來紀念新的里程碑。兩年後的此刻，在2022年的鐘表與奇蹟日內瓦沙龍展，Grand Seiko就把概念機芯，成功的商品化，推出了9ST1機芯，並運用在名為「Kodo」的腕表上。在過去，Grand Seiko雖然以頂尖的職人工藝自豪，即便是最入門的表款，都經得市場考驗；然而，獨獨就缺了複雜功能表款，讓機芯派的人，對於日系製表能力，不免有了問號。

為了呈現9ST1機芯的獨特之處，Grand Seiko還以鏤空的方式來設計Kodo腕表，這樣的做法在品牌歷來的作品裡十分少見。圖／Seiko提供

因此，Grand Seiko像是要扛住「頂級日系品牌」的封號，在首度加入鐘表與奇蹟日內瓦沙龍展，就率先呈現了Kodo腕表。雖然恆定動力陀飛輪，是由瑞士製表師所發明，但二十幾年過去了，有能力自製相同機芯的表廠，仍寥寥可數。Grand Seiko耗費十年才呈現的9ST1機芯，的確震撼了市場。其次是，為了呈現這枚機芯的獨特之處，品牌還以鏤空的方式來設計，連同上半部的時、分針的小表盤，都採用藍寶石水晶玻璃製成，只為了能看見底下的結構。這樣的做法在Grand Seiko歷來的作品裡十分少見，所以當表款曝光，就有網友感到遲疑「這是Grand Seiko？」顯見了Kodo腕表是多麼與眾不同。

Grand Seiko以呼應品牌標誌，同時罕見的「白獅」為靈感，打造全新的Masterpiece Collection Spring Drive八日鍊珠寶腕表。圖／Seiko提供

除了端出複雜功能機芯，讓技術派的歐美專家們折服之外，Grand Seiko自獨立之後，也不斷的鑽研珠寶表領域。今年在鐘表與奇蹟日內瓦沙龍展則是以呼應品牌標誌，同時罕見的「白獅」為靈感，並運用總重近6克拉的鑽石，來打造全新珠寶表。從表耳、表圈、部分表盤，甚至是表冠上都有鑽石裝飾，總數達到267顆。特別是表盤中央，還刻畫了如同獅子鬃毛般的紋路，與一旁的黑尖晶石時標，呈現強烈對比，展現了Grand Seiko強調的光影美學，並帶出日語中「上品」所要傳達的意義。

白獅Masterpiece Collection Spring Drive八日鍊珠寶腕表，表盤中央，還刻畫了如同獅子鬃毛般的紋路，與一旁的黑尖晶石時標，呈現強烈對比。圖／Seiko提供

Grand Seiko Masterpiece Collection Spring Drive八日鍊珠寶腕表，鉑金表殼，搭載9R01表殼，限量5只，約26萬歐元。圖／Seiko提供