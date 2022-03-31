快訊

中和公寓多人染疫 醫曝抓不完的「台灣獨有破口」

竹科貧富超懸殊 不是人人年薪都破百萬還被當「盤子」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2022 WW表展／Grand Seiko端自製複雜機芯抗瑞士工藝 267顆鑽石打造珠寶表閃爆全場

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
首度加入鐘表與奇蹟日內瓦沙龍展的Grand Seiko，端出了搭載9ST1恆定動力陀飛輪機芯的Kodo腕表。圖／Seiko提供
首度加入鐘表與奇蹟日內瓦沙龍展的Grand Seiko，端出了搭載9ST1恆定動力陀飛輪機芯的Kodo腕表。圖／Seiko提供

昔日一同在已消失的巴塞爾珠寶暨鐘表展矗立的日本「御三家」，如今僅剩Seiko集團下的Grand Seiko還繼續參與鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）日內瓦沙龍展。所以像是要維繫民族自尊一般，Grand Seiko在面對場內的頂級鐘表品牌，也使出渾身解數，端出自製的複雜機芯表款來應戰，曝光之後，無論功能還是外型，的確都讓表迷都驚嘆。

讓我們把時間往前回溯到兩年前，也就是Grand Seiko品牌創立60周年時，自家的雫石高級時計工房（機芯廠），研發出結合恆定動力裝置與陀飛輪的T0概念機芯，藉以來紀念新的里程碑。兩年後的此刻，在2022年的鐘表與奇蹟日內瓦沙龍展，Grand Seiko就把概念機芯，成功的商品化，推出了9ST1機芯，並運用在名為「Kodo」的腕表上。在過去，Grand Seiko雖然以頂尖的職人工藝自豪，即便是最入門的表款，都經得市場考驗；然而，獨獨就缺了複雜功能表款，讓機芯派的人，對於日系製表能力，不免有了問號。

為了呈現9ST1機芯的獨特之處，Grand Seiko還以鏤空的方式來設計Kodo腕表，這樣的做法在品牌歷來的作品裡十分少見。圖／Seiko提供
為了呈現9ST1機芯的獨特之處，Grand Seiko還以鏤空的方式來設計Kodo腕表，這樣的做法在品牌歷來的作品裡十分少見。圖／Seiko提供

因此，Grand Seiko像是要扛住「頂級日系品牌」的封號，在首度加入鐘表與奇蹟日內瓦沙龍展，就率先呈現了Kodo腕表。雖然恆定動力陀飛輪，是由瑞士製表師所發明，但二十幾年過去了，有能力自製相同機芯的表廠，仍寥寥可數。Grand Seiko耗費十年才呈現的9ST1機芯，的確震撼了市場。其次是，為了呈現這枚機芯的獨特之處，品牌還以鏤空的方式來設計，連同上半部的時、分針的小表盤，都採用藍寶石水晶玻璃製成，只為了能看見底下的結構。這樣的做法在Grand Seiko歷來的作品裡十分少見，所以當表款曝光，就有網友感到遲疑「這是Grand Seiko？」顯見了Kodo腕表是多麼與眾不同。

Grand Seiko以呼應品牌標誌，同時罕見的「白獅」為靈感，打造全新的Masterpiece Collection Spring Drive八日鍊珠寶腕表。圖／Seiko提供
Grand Seiko以呼應品牌標誌，同時罕見的「白獅」為靈感，打造全新的Masterpiece Collection Spring Drive八日鍊珠寶腕表。圖／Seiko提供

除了端出複雜功能機芯，讓技術派的歐美專家們折服之外，Grand Seiko自獨立之後，也不斷的鑽研珠寶表領域。今年在鐘表與奇蹟日內瓦沙龍展則是以呼應品牌標誌，同時罕見的「白獅」為靈感，並運用總重近6克拉的鑽石，來打造全新珠寶表。從表耳、表圈、部分表盤，甚至是表冠上都有鑽石裝飾，總數達到267顆。特別是表盤中央，還刻畫了如同獅子鬃毛般的紋路，與一旁的黑尖晶石時標，呈現強烈對比，展現了Grand Seiko強調的光影美學，並帶出日語中「上品」所要傳達的意義。

白獅Masterpiece Collection Spring Drive八日鍊珠寶腕表，表盤中央，還刻畫了如同獅子鬃毛般的紋路，與一旁的黑尖晶石時標，呈現強烈對比。圖／Seiko提供
白獅Masterpiece Collection Spring Drive八日鍊珠寶腕表，表盤中央，還刻畫了如同獅子鬃毛般的紋路，與一旁的黑尖晶石時標，呈現強烈對比。圖／Seiko提供

Grand Seiko Masterpiece Collection Spring Drive八日鍊珠寶腕表，鉑金表殼，搭載9R01表殼，限量5只，約26萬歐元。圖／Seiko提供
Grand Seiko Masterpiece Collection Spring Drive八日鍊珠寶腕表，鉑金表殼，搭載9R01表殼，限量5只，約26萬歐元。圖／Seiko提供

Grand Seiko Kodo恆定動力陀飛輪腕表，鉑金與鈦金屬表殼，搭載9ST1機芯，限量20只，約37萬歐元。圖／Seiko提供
Grand Seiko Kodo恆定動力陀飛輪腕表，鉑金與鈦金屬表殼，搭載9ST1機芯，限量20只，約37萬歐元。圖／Seiko提供

品牌 日內瓦

延伸閱讀

2022 WW表展／泰格豪雅跨入太陽能腕表領域 結合外部機芯廠強化招牌產品

2022 WW表展／勞力士海空雙拼！新品六重點速報這裡看

2022 WW表展／勞力士「海空雙拼」全面啟動！新品六重點一次解讀這裡看

2022 WW表展/ CHANEL鑲鑽陀飛輪 夢幻流光「芯」絕美

相關新聞

連路過的螞蟻都會說好配！孫藝珍、玄彬婚紗照幸福曝光

孫藝珍和玄彬的婚禮將在今日下午登場，萬眾矚目的兩人婚紗照也終於曝光。照片中穿上白紗禮服的孫藝珍露出招牌燦笑，又仙又可愛，...

旭集、饗饗「調漲100元」！饗賓4大吃到飽 5月調漲7%

喜愛吃自助餐的民眾要注意了！「饗賓餐旅集團」宣佈，將於5月1日起，調漲旗下「旭集」、「饗饗」、「饗食天堂」與「果然匯」等...

最近風靡一時的沙發風格 你還沒跟上嗎？

你知道合適的沙發風格，才能讓你擁有身心舒暢的生活嗎？看著精心挑選的沙發在家裡顯得格格不入卻不知道如何拯救？

在日本博多的田野中度過餘日－不只打造住宅 更設計新生活方式養老

與台灣一樣，日本早已步入高齡化社會，作為高齡化最快的國家之一，近年來在社群上也迸發出這樣的一個詞彙──「終の棲家」，在人生的下半場，我們應該要住在什麼樣的房子終老？

「紐約五人組」Richard Meier 以純淨穿透設計語彙打造台北信義計畫區「琢白」

白色，遠比多數人想像的更為複雜。眾所皆知的光學三顏色 - 紅、綠、藍，經過精準比例混合調配之後，才能淬鍊出白色，顯見隱藏在看似樸實無華的表面底下，卻蘊含著深奧而豐富的層次。

化妝品也漲價 SOGO母親節組抗漲出手比周年慶送更多

百貨母親節檔期第一波化妝品激戰今日起開打，物價頻漲，除了國際精品今年有兩位數的漲幅，遠東SOGO百貨指出，化妝品不分歐美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。