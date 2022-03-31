中國信託邀請「臺灣夢」福成社區孩子欣賞慕夏、達利特展

「一個國家人民藝術欣賞的水準越高，代表這個國家的生活水平越高。想法很單純，但是做起來不容易，即便如此，還是值得做下去」，秉持著中國信託金控創辦人辜濓松先生對於藝文推廣的使命，此次由中國信託商業銀行主要贊助的《永恆慕夏-線條的魔術》特展與《瘋癲‧夢境‧神曲-天才達利》特展，特地邀請新北三芝福成社區的孩童觀展，讓這群身處都市邊緣的小朋友感受來自捷克國寶畫家-慕夏的百年經典畫作與精美真跡手稿，第一手觀察線條美學的奧妙。

於《瘋癲‧夢境‧神曲-天才達利》特展觀賞西班牙世紀大師真跡，展場特別設計「踏在夢境中的現實」氛圍，讓小朋友擁有精彩的沉浸式的超現實體驗！三芝福成社區為中國信託慈善基金會「臺灣夢兒少社區陪伴扎根計畫」的一員，該計畫強調「社區的孩子，就是我們的孩子」，結合在地社區提供陪伴與照護，為孩子打造築夢基地，不讓孩子的未來成就受到家庭環境弱勢的影響。

捷克出生的慕夏被譽為「世界上最偉大的裝飾藝術家」，一生從事各式裝飾、人物及商業廣告插畫等創作。其獨特的線條風格及柔和色彩調配成為獨樹一幟的「慕夏風格」，革命性的創作手法更成為「新藝術」運動的代名詞。在這次的公益觀展活動中，有不少孩子對慕夏使用的線條和配色感到驚艷，也受到當中不少生活化作品的啟發，發現原來藝術創意並沒有任何限制，更興起了回家也要開始自由創作的念頭。「達利是一個很喜歡涉略各個藝術領域的人！」這次展覽匯聚了這位超群世紀大師各時期的代表作品，不只是經典軟時鐘符號大型油畫，還能看到他對科學發展的興趣、對舞台劇設計的迷戀進而創作的佈景。

小朋友穿梭在充滿鏡面反射的展場空間，帶著興奮又好奇的神情觀賞作品。喜愛科學，又擅於營造狂想夢境的達利開啟了孩子們內在的想像力，教導孩童懷抱著一顆好奇的心來探索世界，創造各種可能性！透過這次中國信託《永恆慕夏-線條的魔術》、《瘋癲‧夢境‧神曲-天才達利》特展公益參觀日，讓孩童們近距離觀賞國際大師的藝術作品，體驗真跡畫作中細膩且多元的藝術風格，進而發現蘊含在特展中的美學魅力，享受接軌國際的藝術之旅。

永恆慕夏特展現場導覽解說服務。圖／聯合數位文創提供

中國信託長期致力守護弱勢孩童，相信每個孩子都擁有獨一無二的天份，不因環境弱勢、資源落差而影響孩子未來的發展。藉由公益觀展活動，讓孩童們體驗畫作之美來提升內涵，並推廣藝術美感教育以滋養藝術種子，培養每位孩童的藝術天分，看到孩子們觀展認真的神情、滿足的笑容，就是我們推廣藝文公益最大的動力。

聯合數位文創《永恆慕夏-線條的魔術》特展睽違十年再度登台，展期只到4月5日，本次以柔美的「線條」作為策展主軸，於中正紀念堂設置5大展區高達200餘件作品，展現慕夏經典的線條魔術魅力。《瘋癲‧夢境‧神曲-天才達利》價值超過27億台幣的127件作品一次展出，讓民眾不用出國，也能近距離欣賞超現實主義大師的經典巨作。

《永恆慕夏-線條的魔術》特展刷中信卡享優惠

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