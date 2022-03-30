2022 WW表展／eSteel二度現身 沛納海聚焦永續環保

沛納海過去曾以十年時光扭轉人們對設計、尺寸的印象，再以近十年接續證明品牌在複合材質上的大膽運用，而現在沛納海持續往前，不僅推出將環保鋼材eSteel運首度運用在Submersible系列專賣店限定款，另一系列QuarantaQuattro Carbotech腕表也大量運用環保再生材料，像是為年度主軸聚焦於永續。

Submersible系列eSteel PAM1287腕表綠面款採用的eSteel精鋼，其137公克的表殼使用了72公克、約52%的環保精鋼，同時表殼側邊的護橋式表冠上並刻以eSteel字樣，展現沛納海以多元策略打造永續未來的實際行動，這也是eSteel首次運用在Submersible系列上，表款並有綠（PAM 01287）、灰（PAM 01288）與藍（PAM 01289）等三色面盤，並將搭配同色表圈與尼龍表帶，時間與日期顯示功能、300米防水系能，雖然是基礎功能，但物以稀為貴，將成為專賣店限定款。

同為Submersible系列的QuarantaQuattro Carbotech Blu Abisso PAM1232腕表則延續品牌近十年在材質研發上的專精：使用比鈦輕、但耐腐蝕、抗刮的Carbotech碳纖維，同時延續永續的意念，表款隨附的兩條表帶中：橡膠表帶有30%、第二條表帶則有68%的環保再生材料，並有42、44、47三種尺寸。

追求精密與複雜？Perpetual Calendar Goldtech PAM1269腕表則是年度重頭戲之三：表款大膽地使用了半透明式面盤，除了將月份、日期視窗水平排列於面盤的三點鐘方向，甚至可在半透明的面盤下看見運作中的轉盤，尤其月份轉盤以及六點鐘方向的Calendario Perpetuo都使用了義大利文，展現品牌源自佛羅倫斯的南歐血統。同時P.4100自動上鍊機械機芯最精彩的更在背面：黑色的動力儲存與閏年顯示、金質的微型自動盤，正與銀色的精鋼夾板，呈現豐富、活躍的色彩對比。

結合材質上的大膽實驗、鮮明的義式生活風格，小巧但引人入勝的細微變動，加上永續概念的實踐，或就是沛納海2022年的重點，也是讓愛好者樂此不疲的風格、原因。