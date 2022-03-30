跑吧抽Apple Watch、Air Pods 仕高利達邀你喝起來

跑吧文化近年來開始興起，今年春天仕高利達（Scottish Leader）蘇格蘭威士忌串聯全台74間厲害酒吧，自3月31日起至5月1日止，讓你扮演團體中帶隊Leader的角色，每一杯特調都還可以累積點數，換仕高利達特別準備的好禮，拿到15點便有機會抽Apple Watch以及Air Pods。

仕高利達因其年輕動感的形象與細緻滑順的口感，在台灣一直是最受歡迎蘇格蘭調和威士忌品牌，也是專業Bartender最LEAD挺的威士忌基酒；致力推展酒吧文化的仕高利達，在去年舉辦了第一屆Bar Leader Competition調酒大賽，發掘了許多新銳調酒師以及令人驚艷不已的新創調酒。

今年仕高利達更是集合了這些優秀店家並邀請更多的新血加入，串聯全台74間潮流好Bar，要在揮別陰雨的初春揪大家一起走出去；每間合作店家都會為我們的Leader設計兩杯特調，只要點用任何一杯，打卡上傳社群軟體就可以換一杯shot，全台共148杯特調等著你去品味體驗，喝完再跟Bartender敲敲shot聯絡感情，一間間跑下去不斷電High整晚。

更多相關細節與注意事項請上活動網址查詢：https://scl-event.tw/

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康