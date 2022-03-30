2022 WW表展／泰格豪雅跨入太陽能腕表領域 結合外部機芯廠強化招牌產品

首度移師日內瓦參與鐘表與奇蹟沙龍展（Watches and Wonders）的泰格豪雅（TAG Heuer）在眾多高級腕表品牌同場較勁下，端出的新作也毫不遜色。繼已成招牌的智能腕表後，泰格豪雅首度跨入太陽能腕表領域，以及不再侷限自製機芯，選擇和外部廠商合作，打造全新規格基礎機芯；同時更有部分小改款的設計推出，再再都讓人耳目一心。

【首枚太陽能機芯問世】

以前衛定位自居的泰格豪雅，果然沒讓表迷失望， 推出品牌首款Aquaracer系列Professional 200 Solargraph競潛腕表，說白了就是動力驅動為「太陽能」。由於品牌自家表廠內並沒有相應的技術，選擇了和La Joux-Perret共同研發出TH50-00機芯。提到La Joux-Perret機芯廠，眾所週知的是以打磨工藝與複雜功能機械機芯聞名，所以產製太陽能為動力的機芯，也是首見。

把首款太陽能腕表放在Aquaracer系列中，不難想見泰格豪雅將其定調成「戶外專用」款式。所以具備200公尺深度防水之外，搭載的陶瓷表圈還融入碳纖維，使得每一款Solargraph競潛腕表的外觀都是獨一無二的。根據品牌的資料提到，這款表機芯具有高效充電性能，在充足的陽光下僅需2分鐘，即可運作一整天；而在充滿電後，可運作達6個月。若沒電，只須再次暴露於光線下10秒鐘，即可使其再次行走，還能拉起表冠開啟省電模式，讓續航時間延長到3年。

泰格豪雅與高級機芯廠Kenissi合作，打造出通過瑞士天文台精準認證的TH30-00機芯。圖／TAG Heuer提供

【專業潛水表添生力軍】

同樣使用新機芯的還有Aquaracer系列Professional 1000 Superdiver表款，藉以強化泰格豪雅的專業潛水表產品完整性。於是，品牌不再堅持搭載過去的Caliber 5機芯，而是尋求與高級機芯廠Kenissi合作，打造出通過瑞士天文台精準認證的TH30-00機芯，藉以提升Superdiver表款的可靠性與耐用度。

這款表的表盤延續40年前品牌首款防水深度達1000公尺腕表特色，但有了嶄新詮釋，像是指針就採用箭頭造型，比Aquaracer競潛系列Professional 300表款更醒目。分針和秒針採用橙色，也呼應了陶瓷表圈的前15分鐘刻度顏色。還因為怕潛水時誤觸表冠，增加了泰格豪雅少見的護橋裝置。另外，為了獲得專業潛水表ISO 6425的國際認證，更俱備自動排氦裝置，確保配戴者的安全。

泰格豪雅Monaco系列海灣石油 （GULF）特别版計時碼表，表盤上的海灣石油品牌Logo以全白色呈現，則是這系列表款的第一次。圖／TAG Heuer提供

【傳奇表款搭載自製機芯】

搭載新機芯的還包括Monaco系列海灣石油 （GULF）特别版計時碼表，以自製的H02自動上鍊機芯，取代過去常用的Caliber機芯。與過去的表款相似，運用深藍、青藍和橙色的條紋，在表盤或是計時表盤上做出變化。但值得一提的表盤上的海灣石油品牌Logo以全白色呈現，則是這系列表款的第一次。

泰格豪雅品牌大使Patrick Dempsey詮釋新款Carrera系列保時捷聯名限量計時碼表。圖／TAG Heuer提供

【賽道與跑車元素躍上表面】

在2021年，泰格豪雅與保時捷推出締結合作關係後的第一款Carrera系列計時碼表，取自的賽道與跑車元素，運用於腕表設計，至今仍為品牌粉絲們所樂道。今年新款，延續相同概念，不同的是把保時捷911車款，另一招牌的黃色融入。不只出現於表盤上的計時表圈、指針，還延伸至按把與表帶上，搭配鍍黑色表殼，凸顯其奪目的對比效果。

橙色款Aquaracer系列Professional 300腕表，是向經典的844型潛水表致敬。圖／TAG Heuer提供

【重新詮釋經典色彩】

在今年1月份，泰格豪雅推出了由品牌大使大坂直美詮釋的綠色款Aquaracer系列Professional 300腕表，而在鐘表與奇蹟沙龍展期間，則是又呈現嶄新的橙色款。之所以會挑選這個顏色，則是來自70年代的844型潛水表所啟發，泰格豪雅提到橙色在賽車或是水上運動，甚至是太空探險時，都被廣泛使用。這款腕表的推出，則是藉以喚起消費者對於品牌長年以來在潛水表領域的大膽與創新。

泰格豪雅Aquaracer系列Professional 1000 Superdiver表款，精鋼表殼與表鍊，搭配陶瓷表圈，並使用嶄新TH30-00機芯。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅TH50-00機芯具有高效充電性能，在充足的陽光下僅需2分鐘，即可運作一整天；而在充滿電後，可運作達6個月。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Carrera系列保時捷聯名計時碼表，黑色DLC精鋼表殼，全球限量500只。圖／TAG Heuer提供