是話題也是人氣保證 C羅將第5度參與世足賽 挑戰進球數

葡萄牙足球國家隊今日凌晨在主場擊敗北馬其頓隊，順利從輸了就淘汰的附加賽中脫穎而出，取得參與今年底卡達世界杯足球賽門票。這個結果也代表其中最受矚目的葡萄牙超級球星C羅，將第五度參與世足賽，繼續挑戰葡萄牙傳奇球星尤西比奧在世足賽場上的進球紀錄。

葡萄牙這一路走來其實遇到不少阻礙，當中運氣最不好的就是在之前的對陣塞爾維亞的世預賽中C羅的絕殺球被裁判誤判沒收，喪失本該直接晉級的資格，淪落要踢附加賽。好在葡萄牙發揮向來很會踢附加賽的能力，一連擊敗土耳其、北馬其頓，順利取得參與世界杯的資格。

葡萄牙順利闖過卡達世界杯附加賽。圖／摘自IG 葡萄牙超級球星C羅將第五度參與世足賽，繼續挑戰葡萄牙傳奇球星尤西比奧在世足賽場上的進球紀錄。圖／摘自IG

身為葡萄牙隊長的C羅，將是第五度披上國家隊戰袍踏上世足舞台，回顧他2006年在德國世界杯初登場，還是個21歲臭屁毛頭小子，以超高速的邊路速度成為各隊心中頭痛人物，也是當時備受矚目的足壇新星。16年過去，37歲的他從17號換成7號球衣，踢球的球路和位置也已不同以往，依然是葡萄牙在場上場外的精神領袖，除了是已獲得5次歐冠、1次歐國盃冠軍、5個金球獎等大小獎項的超級球星，以807球成為世界足壇進球王，並擁有自有服飾、保養等品牌，開飯店、個人博物館等等，手上也有許多代言，無論是職業生涯或是副業都可說是發展非常成功。此外，C羅更是目前IG追蹤數的第一人（超過4.1億追蹤者），這龐大的粉絲數也代表了如果葡萄牙缺席世界杯，對主辦方的廣告收入和賽事收看數的影響程度也是可想而知。

C羅以37歲之資參與世界杯，其實已算是高齡了。據統計，他目前在世界杯的球場上踢進了7球，距離葡萄牙傳奇球星尤西比奧的紀錄還差2球，相信他能否追平甚至追過紀錄，也會是今年卡達世界杯的看點之一。 C羅2006年首次參加世界杯，當時穿7號球衣的是傳奇球星、葡萄牙隊長菲戈。（美聯社）

回顧C羅2006年在德國世界杯初登場，還是個21歲臭屁毛頭小子，以超高速的邊路速度成為各隊心中頭痛人物，也是當時備受矚目的足壇新星。（美聯社） 2010南非世界杯的C羅，那是他第一次在世足球場上以隊長身份出賽。（法新社） 2014巴西世界盃的C羅。（路透）