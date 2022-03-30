避開狗便、自動集塵 iRobot Roomba j7+掃地機器人4亮點升級

掃地機器人越來越聰明，不只能避開障礙、規劃路徑，現在還可偵測用戶定位自動在離家後開始打掃、透過鏡頭辨識障礙物種類，搭配自動集塵座設計，更不怕弄髒手，讓地板清潔變得更簡單又智慧。

iRobot自2019年即開始推出自動集塵系列機種，最新推出的旗艦機款「iRobot Roomba j7+掃地機器人」，不僅機身變更薄、僅有8.6公分，可以深入各種櫃子、沙發下方徹底打掃，自動集塵座座身高度也降低約31%，更容易安排擺放位置。

iRobot Roomba j7+搭載全新升級iRobot Genius居家智能平台的整合功能及獨特視覺避障技術，透過前置鏡頭與LED輔助光源，可幫助機器人精確辨識散落在家中地板的物品，而獨家PrecisionVision精準辨識導航科技，清掃前無須收拾地板，意外掉落地板的手機充電線、耳機線、拖鞋、襪子、甚至是貓狗固態糞便都不再是困擾，iRobot Roomba j7+會將清掃時遇到的障礙物拍攝並推播至用戶手機App，並由用戶決定針對個別障礙物處理的方式，像是建立虛擬禁入區，讓機器人避開該區塊清掃。

在智慧功能上，除了基本的地圖規劃、自動排程、虛擬區設定之外，還會偵測用戶手機定位，當離開居家範圍即可喚醒機器人開始打掃，回家時停止吸塵，讓用戶享受環境整潔卻不會被干擾。另外，特定機種還可與Braava jet m6拖地機器人透過App串連設定，自動完成先精掃後濕拖的任務。