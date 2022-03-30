衝突又和諧！Aesop聯名Rick Owens推芳香蠟燭、旅行組

當質感美妝Aesop遇上暗黑潮流的Rick Owens，兩者看似衝突且矛盾的品牌，卻宣布共同聯名合作，兩者的相似點來自極簡主義以及對生活中的寧靜渴望，目前合作產品包括有三種尺寸的芳香蠟燭、旅行組，整體風格簡約中，卻一樣有著對質感與極致的追求。

被稱為暗黑教父的Rick Owens，所設計的服飾，結合潮流與極簡主義，吸引一批粉絲的追捧，而Rick Owens也向來大方表示喜愛Aesop，雙方都對彼此的美學理念欣賞欽佩，因而造就此次的合作。

Rick Owens認為，Aesop帶來紓緩靜心，從居家到旅行的途中，都能帶來和諧感，因而此系列商品包括芳香蠟燭，能為居家帶來靜心感，以及旅行組。

香味，也是雙方合作的重要關鍵，邀來調香師Barnabé Fillion合作，以Rick Owens熱愛的芫荽籽香氣，融合黑胡椒、乳香、檀香木、岩蘭草香調等，並以廣藿香的辛香氣味，造就出獨特的嗅覺個性，取名為「斯多葛淡香水」，不僅加入旅行組中，三種尺寸的芳香蠟燭，也是採用斯多葛香味。

在旅行組中，除了斯多葛淡香水，還搭配以編織蠟繩串成的10顆陶瓷擴香珠，可隨身佩帶，象徵是「令人安心的護身符」，以及Owens喜愛的芫荽籽身體潔膚露、堅毅辛香身體乳霜、經典洗髮露、經典潤髮乳等組合而成。

芳香蠟燭從陶瓷容器就能看出Rick Owens的設計影子，靈感來自布朗庫西（Constantin Brancusi）和達達主義藝術家漢斯·阿爾普（Hans Arp）的雕塑作品，設計原則來自Owens傢俱系列，向未來主義與古代歷史的融合美學致敬，為居家空間增添迷人香氣，也成為家中最具質感的擺設。