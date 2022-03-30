2022 WW表展／百達翡麗4主題12新作 最實用表款曝光

規模空前的2022年度日內瓦「鐘表與奇蹟」高級鐘表展（Watches & Wonders Geneva，簡稱WW），線上與線上同時於當地時間3月30日展開。對鐘表產業深具影響力的指標品牌之一百達翡麗（Patek Philippe），今年首度參加鐘表與奇蹟表展，曝光今年第一波的新品共4大主題12只新表，其中品牌首個匯聚兩地時間與年曆功能的編號5326G-001，堪稱當代史上最實用的百達翡麗。

★最實用的百達翡麗5326G

編號5326G-001的年曆及兩地時間腕表，是百達翡麗首次把兩大專利複雜功能匯集於一表之內：每年需要調教一次的年曆裝置與同時顯示兩個時區時間的兩地時間系統，可以說是終極旅行時計。因為實用度增加，並擁有方便使用的快調按把，因此所搭載的31-260 PS QA LU FUS 24H新款自動上鍊機芯具備8項專利設計，其中有至少3個專利是為了提升穩定性的設計。

這8項專利中，包括一個具備三段調教功能的表冠，以最經濟節能的方式規劃最便於使用的設計。為了讓年曆能配合兩地時間使用，一個專利則是可以從30日到下個月1日可以前後來回移動的機制，另一個則是一段協助減少30日跳到下個月1日時更為省力省時的線性彈簧。可轉動的固定夾板則方便維修師傅拆組機芯、減少溢油。最後則是：在第二段調教時區時，協助穩定指針運作的慣性變量機制；在調教時間時，防止6點鐘位置兩地時間日期顯示受到影響的穩定機制，以及表主在錯誤時間調教腕表時，保護齒輪組的安全結構。

除此之外，外觀上5326G-001也與傳統的Calatrava表殼截然不同：全新的表殼設計採用三層式結構，表側裝飾5圈巴黎飾釘圖案，炭灰色表面向周邊方向變黑、略呈粒狀質感，是由瑞品牌旗下的聖米爾表面專業製造商CadransFlückiger製作，整體復古風格的靈感來自舊式相機。同時發表的Calatrava編號5226G-001自動三針腕表外觀也採用同樣復古情調的表盤與表殼，惟表殼較薄、裝飾3圈巴黎飾釘圖案。

★經典復古、貴族氣息橄欖綠面

4大主題中經典復古的不僅是刻意仿舊氣息的兩款新作，還有換上優雅玫瑰金乳光表面的編號5320G-011自動萬年曆腕表，與編號5172G-010手上鍊計時碼表；兩款表都配上白K金材質表殼，並搭配box盒形表鏡，減少邊緣視覺死角，整體視覺更為清晰。

而延續近年來掀起的綠色熱潮，今年編號5205R-011的自動年曆月相玫瑰金腕表換上朝向周邊漸變黑色的面盤，取代以往的黑面款。鉑金款的編號5270P-014萬年曆計時碼表，也以具有貴族氣息的綠色塗漆表面展現黑色漸變效果，取代以往的鉑金鮭魚面款。女表部分，Twenty~4編號4910/1200A-011法式袖口石英腕表和編號7130R-014世界時區玫瑰金鑲鑽腕表，也都換上充滿優雅復古風的橄欖綠色。

★世界時區地圖可見台灣

包括編號7130R-014世界時區女表在內，今年共有3款世界時區換上新裝：編號5230P-001世界時區腕表首次推出鉑金表殼搭配藍色表面款式，表盤中央裝飾機鏤雕花的交錯環形飾紋，向品牌首款配備世界時區專利裝置的編號5110腕表致敬。而中央裝飾琺瑯地圖的編號5231G-001世界時區稀有手工藝腕表，今年推出白金表殼款，全新大明火掐絲琺瑯地圖，聚焦大洋洲和東南亞地域，台灣島也清晰可見。

寶石鑲嵌工藝則有女表編號7121/200G-001月相表，白金襯托藍色放射狀表面，外圈裝飾「花邊風格」交錯鑲嵌的兩行圓鑽。頂級複雜功能的編號5374/300P-001自動三問萬年曆，則以長方形的鑽石鑲嵌內外表圈並以13枚藍寶石作為時標，展現優雅的霸氣。

★★2022 Watches & Wonders Geneva

今年是勞力士集團、百達翡麗、香奈兒、蕭邦等品牌自巴塞爾珠寶鐘表展出走以來，首度與以歷峰集團（Richemont）為首的原日內瓦高級鐘表沙龍（Salon International De La Haute Horlogerie ，簡稱SIHH）整合後的展出，加上連續兩年因應新冠疫情而以100%線上形式舉辦後，共有38家品牌亮相實體展場，備受業界矚目。隨著全球各地從疫情恢復的狀況不一，線上表展的部分也由各品牌於官網為不同區域與語言的媒體與經銷商推出專屬的時段，簡介年度新品。