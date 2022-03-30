2022 WW表展／萬寶龍Geosphere腕表山系男神實測加持

2022年首個實體表展、「鐘表與奇蹟」表展（Watches and Wonders）今日3月30日正式公開各品牌新品資料。其中歷峰集團（Richemont Group）旗下的萬寶龍（Montblanc）選擇牛刀小試，於台北101專賣店上秀出兩款新品，分別是1858系列的Iced Sea日期顯示自動腕表、以及同為1858系列的Geosphere系列世界時間計時零氧腕表限量款，在性能、美學、風格場域上，跨出全新重要一步。

向來以白朗峰為靈感的萬寶龍，這回逆轉思維，向白朗峰山巒上的蒙特維冰河（Mer de Glace）重現於方寸之間。製表工匠使用了一種少見的面盤技藝：以細木護底反覆進行刮磨的刮磨技法（Gratté Boisé），在0.4毫米面盤厚度上，擬現了冰河中冰晶質感錯列有致的穿透質地。

這種刮磨技法是以銅製金屬板為基底，工匠先於面盤上撒上特製的去漬粉與液體，銅板下將有細木為護底，再以鋼製刷具於表面摩擦刮除，以產生紋理，此後以熱水將金屬粉屑沖去，並以彩漆覆蓋，因此面盤將有黑、灰、綠三色可供選擇。同時表款並具有300米防水性能，也是萬寶龍首款通過ISO 6425國際防水標準的表款，以及機械表款首次運用的快拆式V字金屬鍊帶，依搭配橡膠表帶或金屬鍊帶不同，價格自95,100元至10萬2,000元不等，是品牌2022年的重量級之作。

另一只1858系列的Geosphere世界時間計時碼表，則將登山領域中「無氧登頂」的概念注入表款設計。結合世界時區與計時碼表兩種功能的這只表款附有「零氧氣」證書，證明腕表內部並不存在氧氣，其優點是：一旦登上8,000公尺時，手表內部不會起霧，同時也因為無氧，表款內部的元件都不易氧化，將擁有更長的使用壽命。但表款的性能口說無憑，品牌再邀請到新一代山系男神、曾為英女王授予大英帝國員佐勳章（MBE）、在七個月內完成挑戰全世界8,000公尺大山的Nimsdai Purja，預計今年五月將配戴1858 Geosphere系列世界時間計時碼表，再度挑戰聖母峰頂峰。