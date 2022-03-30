超吸睛！Dyson首款穿戴裝置登場 結合耳機、空氣清淨機

Dyson又來顛覆大家對家電產品的想像了！在疫情之下，不愛戴傳統口罩的外國人腦筋動得特別激烈，這次是結合降噪耳機功能的穿戴式空氣清淨裝置，讓使用者在享受沉浸式聆聽體驗的同時，還可以確保持續呼吸潔淨空氣。而這也是Dyson首款穿戴式產品，預計將於今年秋季正式推出。

空氣污染與噪音污染是居住在現代化城市的民眾每天都要面對的問題，Dyson歷經6年研發、經歷500多個原型機調整，運用品牌30年以來在氣流、過濾和電機技術，終於設計出這個搭載高性能濾網和2顆放在耳罩內的微型空氣壓縮機，使用過程無需接觸臉部即可在移動過程中持續享受大量新鮮空氣的Dyson Zone空氣清淨耳機。