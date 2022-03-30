2022 WW表展／勞力士海空雙拼！新品六重點速報這裡看

2022年首個大型精品鐘表展會鐘表與奇蹟表展（Watches and Wonders）今日於日內瓦正式開展，展前勞力士（ROLEX）已在網站上釋出一段影片，並傳達出鮮明的海洋、山谷、探險、飛行與鑽石意象，下午時品牌正式於台灣時間兩點半釋出全部資訊，其中又以飛行、左撇子、特殊女性面盤、寶石款、Yacht-Master 42黃金款等五大重點，最為值得一探。

一、空中霸王再啟航

飛行的意念在「空中霸王（Air King）」上發威，於2016年重新設計的黑色面盤中，今年5分鐘刻度前添加了數字0，提升閱讀的便利性，同時機芯使用了3230型機芯並經頂級天文台認證，帶人重回1930年代勞力士與飛行航空領域的黃金年代，訂價為24萬3,500元。

二、黑綠雙色獨厚左撇子

原本就是熱門款式的GMT-Master II，今年推出了品牌極罕見的左撇子款式！並推出同樣少見的綠、黑雙色表圈，同時日期視窗也移轉到了左側，表款並使用3285自動上鍊機芯，同樣通過頂級天文台認證，相信這將帶動一波雙色GMT-Master II的漲價風潮，訂價為36萬5,500元。

三、Datejust 31花比傲

勞力士近年頻繁展現對新一代族群、女性消費者的在意，並在色彩、細節上展現心意；而新款的Datejust腕表，更是勞力士的重要一步：曼妙、由花朵與鑽石共同組成的面盤，顯示出了繁盛的生機，並鑲嵌了24顆尺寸、克拉數各異的鑽石。疫情的過去這兩年悶壞了？勞力士說：來看看美麗的Datejust 31吧？好消息是，表款並有白色黃金鋼、18K黃金款搭配橄欖綠色花朵，以及永恒玫瑰金鋼款搭配銀色花朵圖案；白色黃金及蠔式鋼訂價33萬4,500元、黃金款訂價137萬6,000元，玫瑰金款則為64萬4,500元。藍色、橄欖綠、銀色小花，你愛哪一朵？

四、Yacht-Master 42黃金款

還不能盡情旅遊的時刻，海上的遊艇常是愜意生活的另類展現。今年勞力士針對Yacht-Master 42（遊艇名仕型 42）推出黃金款式，黃金表殼搭配黑色陶瓷字圈、黑色面盤、黑色橡膠表帶，同時面盤上的指針、時標都加以夜光塗料和金質。輝映的黑金色彩，是早晨的陽光、也是夕陽時海面的反覆閃光，美景、無敵，訂價為94萬500元。

五、寶石款Oyster Perpetual Yacht-Master 40 再領風騷

勞力士的特殊寶石款男表，一向是藏家心中高度熱愛的珍藏款式，例如過去叫好也叫座，引起一陣彩色風潮的「彩虹圈」。今年Oyster Perpetual Yacht-Master 40以漸變、藍色與白色交織的極光與晨光為靈感，透過八組粉紅色藍寶石、淺藍色藍寶石、鑽石、紫色藍寶石與深藍色藍寶石的鑲嵌，從表圈、表耳，賦予了閃亮而不俗艷的漸變光彩，價格店洽。