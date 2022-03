簡直「女神必備」！安海瑟薇、林心如、孫藝珍愛同款包

前陣子孫藝珍在IG曬出夢幻白紗禮服照,搭配VALENTINO春夏推出的One Stud包,流露優雅女神風采。近日VALENTINO釋出《Mastery Tales》短片系列第七章,主角就是One Stud系列包款,同時更透過3位國際知名畫家的創意筆觸,讓包款魅力得以不同形式展現。

春夏首次登場的One Stud包款,把焦點放在品牌經典鉚釘上,用加大版單顆4x4的鉚釘作為包身上的磁鐵袋扣,特別搶眼奪目。《Mastery Tales》第七章短片中顯示,工匠以反縫技術將線跡完全隱藏,讓柔軟的納帕羊皮縫合成筆挺的袋形。每個One Stud包款都是10位工匠精心協作的結晶,共花25小時製成,其中9小時用於製造鉚釘,而縫製肩帶則需要超過16小時。全系列款式有翻蓋鍊帶包、迷你翻蓋鍊帶包和附有把手和可拆式肩背帶的提包、男裝系列的手拿包。除了孫藝珍之外,包括林心如、安海瑟薇、木村光希等人都是此系列包款的粉絲,可謂「女神御用包」。此外,品牌也特別推出了線上發售的限定款—仙蹤綠小羊皮鍊帶包,以當紅的綠色傳遞春夏時尚氛圍。