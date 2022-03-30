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簡直「女神必備」！安海瑟薇、林心如、孫藝珍愛同款包

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Oh De Laval以One Stud包進行創作。圖／VALENTINO提供
Oh De Laval以One Stud包進行創作。圖／VALENTINO提供

前陣子孫藝珍在IG曬出夢幻白紗禮服照，搭配VALENTINO春夏推出的One Stud包，流露優雅女神風采。近日VALENTINO釋出《Mastery Tales》短片系列第七章，主角就是One Stud系列包款，同時更透過3位國際知名畫家的創意筆觸，讓包款魅力得以不同形式展現。

春夏首次登場的One Stud包款，把焦點放在品牌經典鉚釘上，用加大版單顆4x4的鉚釘作為包身上的磁鐵袋扣，特別搶眼奪目。《Mastery Tales》第七章短片中顯示，工匠以反縫技術將線跡完全隱藏，讓柔軟的納帕羊皮縫合成筆挺的袋形。每個One Stud包款都是10位工匠精心協作的結晶，共花25小時製成，其中9小時用於製造鉚釘，而縫製肩帶則需要超過16小時。全系列款式有翻蓋鍊帶包、迷你翻蓋鍊帶包和附有把手和可拆式肩背帶的提包、男裝系列的手拿包。除了孫藝珍之外，包括林心如、安海瑟薇、木村光希等人都是此系列包款的粉絲，可謂「女神御用包」。此外，品牌也特別推出了線上發售的限定款—仙蹤綠小羊皮鍊帶包，以當紅的綠色傳遞春夏時尚氛圍。

VALENTINO也同步推出On Canvas廣告企劃，邀請Emilio Villalba、Giorgio Celin和Oh de Laval這3位畫家將One Stud包款融入飽含各自風格特色的畫作中，鮮明的配色、豐富的構圖等，讓One Stud包既是畫中主角，同時也是最佳配角。

One Stud綠色小羊皮迷你鍊帶包，42,200元。圖／VALENTINO提供
One Stud綠色小羊皮迷你鍊帶包，42,200元。圖／VALENTINO提供
One Stud包款把焦點放在品牌經典鉚釘上，用加大版單顆4x4的鉚釘作為包身上的磁鐵袋扣，特別搶眼奪目。圖／VALENTINO提供
One Stud包款把焦點放在品牌經典鉚釘上，用加大版單顆4x4的鉚釘作為包身上的磁鐵袋扣，特別搶眼奪目。圖／VALENTINO提供
One Stud黑色小羊皮鍊帶包，94,500元。圖／VALENTINO提供
One Stud黑色小羊皮鍊帶包，94,500元。圖／VALENTINO提供
安海瑟薇拎One Stud包出席活動。圖／摘自IG
安海瑟薇拎One Stud包出席活動。圖／摘自IG
One Stud手拿包，73,500元。圖／VALENTINO提供
One Stud手拿包，73,500元。圖／VALENTINO提供
木村光希也愛One Stud包。圖／摘自IG
木村光希也愛One Stud包。圖／摘自IG
One Stud莓果紫小羊皮鍊帶包，94,500元。圖／VALENTINO提供
One Stud莓果紫小羊皮鍊帶包，94,500元。圖／VALENTINO提供
線上發售的限定款—仙蹤綠小羊皮鍊帶包，以當紅的綠色傳遞春夏時尚氛圍。圖／VALENTINO提供
線上發售的限定款—仙蹤綠小羊皮鍊帶包，以當紅的綠色傳遞春夏時尚氛圍。圖／VALENTINO提供
前陣子孫藝珍在IG曬出夢幻白紗禮服照，搭配VALENTINO春夏推出的One Stud包，流露優雅女神風采。圖／摘自IG
前陣子孫藝珍在IG曬出夢幻白紗禮服照，搭配VALENTINO春夏推出的One Stud包，流露優雅女神風采。圖／摘自IG
One Stud薑餅棕小羊皮大型提包，11萬6,500元 (另附皮革背帶)。圖／VALENTINO提供
One Stud薑餅棕小羊皮大型提包，11萬6,500元 (另附皮革背帶)。圖／VALENTINO提供
Giorgio Celin以One Stud包進行創作。圖／VALENTINO提供
Giorgio Celin以One Stud包進行創作。圖／VALENTINO提供
One Stud黃色小羊皮鍊帶包，94,500元。圖／VALENTINO提供
One Stud黃色小羊皮鍊帶包，94,500元。圖／VALENTINO提供
One Stud包款把焦點放在品牌經典鉚釘上，用加大版單顆4x4的鉚釘作為包身上的磁鐵袋扣，特別搶眼奪目。圖／VALENTINO提供
One Stud包款把焦點放在品牌經典鉚釘上，用加大版單顆4x4的鉚釘作為包身上的磁鐵袋扣，特別搶眼奪目。圖／VALENTINO提供
VALENTINO春夏推出的One Stud包備受中西女神喜愛。圖／摘自IG
VALENTINO春夏推出的One Stud包備受中西女神喜愛。圖／摘自IG
男裝系列推出One Stud手拿包。圖／VALENTINO提供
男裝系列推出One Stud手拿包。圖／VALENTINO提供
林心如示範One Stud包。圖／摘自IG
林心如示範One Stud包。圖／摘自IG
Emilio Villalba以One Stud包進行創作。圖／VALENTINO提供
Emilio Villalba以One Stud包進行創作。圖／VALENTINO提供
線上發售的限定款—仙蹤綠小羊皮鍊帶包，以當紅的綠色傳遞春夏時尚氛圍。圖／VALENTINO提供
線上發售的限定款—仙蹤綠小羊皮鍊帶包，以當紅的綠色傳遞春夏時尚氛圍。圖／VALENTINO提供
男裝系列推出One Stud手拿包。圖／VALENTINO提供
男裝系列推出One Stud手拿包。圖／VALENTINO提供

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