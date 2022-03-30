簡直「女神必備」！安海瑟薇、林心如、孫藝珍愛同款包
前陣子孫藝珍在IG曬出夢幻白紗禮服照，搭配VALENTINO春夏推出的One Stud包，流露優雅女神風采。近日VALENTINO釋出《Mastery Tales》短片系列第七章，主角就是One Stud系列包款，同時更透過3位國際知名畫家的創意筆觸，讓包款魅力得以不同形式展現。
春夏首次登場的One Stud包款，把焦點放在品牌經典鉚釘上，用加大版單顆4x4的鉚釘作為包身上的磁鐵袋扣，特別搶眼奪目。《Mastery Tales》第七章短片中顯示，工匠以反縫技術將線跡完全隱藏，讓柔軟的納帕羊皮縫合成筆挺的袋形。每個One Stud包款都是10位工匠精心協作的結晶，共花25小時製成，其中9小時用於製造鉚釘，而縫製肩帶則需要超過16小時。全系列款式有翻蓋鍊帶包、迷你翻蓋鍊帶包和附有把手和可拆式肩背帶的提包、男裝系列的手拿包。除了孫藝珍之外，包括林心如、安海瑟薇、木村光希等人都是此系列包款的粉絲，可謂「女神御用包」。此外，品牌也特別推出了線上發售的限定款—仙蹤綠小羊皮鍊帶包，以當紅的綠色傳遞春夏時尚氛圍。
VALENTINO也同步推出On Canvas廣告企劃，邀請Emilio Villalba、Giorgio Celin和Oh de Laval這3位畫家將One Stud包款融入飽含各自風格特色的畫作中，鮮明的配色、豐富的構圖等，讓One Stud包既是畫中主角，同時也是最佳配角。
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