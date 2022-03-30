聽新聞
test
0:00 / 0:00
「書籤型門票」4月1日限量開賣！Xpark與誠品首度聯手
來自日本、台灣首座都會型水族館Xpark，為紀念首次的大型企劃「Xbook─流向我們的物語」，透過五感享受海底之書的魅力，將首度與誠品書店共同推出限量版「書籤型門票」，它既是Xpark的入館門票，也是閱讀書本時所用的書籤。限量300張，4/1起僅在誠品線上獨家販售，每張350元。
全台首創的「書籤型門票」，款式有Xbook「未未的福克蘭群島大冒險」繪本中的未未企鵝款，以及「水母的喃喃低語」小說中的漂浮水母款，共兩款。除了造型可愛，材質也特別採用對地球友善的環保再生紙。每張特製書籤型門票皆含一個入館的QRcode憑證，除可暢遊特展「Xbook─流向我們
的物語」海底之書，也可在每次翻開書本時，再次憶起這段美好時光。
特展「海底之書(Xbook)」世界，Xpark將除了戶外區以外、共10個展區規劃為此次特別企劃區域，遊客彷彿身歷其境般閱讀一本故事書，與真實的生物們相遇、感受著生命的新奇、快樂地學習並激發想像力。故事也分為前編「演化與多樣性」、後編「想像力的創造」，共由四個章節組成，包括第一章「海與演化，食物鏈」、第二章「海與生物多様性」、第三章「從學習到想像」、第四章「想像未來，並創造」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言