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「書籤型門票」4月1日限量開賣！Xpark與誠品首度聯手

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
書籤型門票即將限量開賣。圖／Xpark提供
書籤型門票即將限量開賣。圖／Xpark提供

來自日本、台灣首座都會型水族館Xpark，為紀念首次的大型企劃「Xbook─流向我們的物語」，透過五感享受海底之書的魅力，將首度與誠品書店共同推出限量版「書籤型門票」，它既是Xpark的入館門票，也是閱讀書本時所用的書籤。限量300張，4/1起僅在誠品線上獨家販售，每張350元。

全台首創的「書籤型門票」，款式有Xbook「未未的福克蘭群島大冒險」繪本中的未未企鵝款，以及「水母的喃喃低語」小說中的漂浮水母款，共兩款。除了造型可愛，材質也特別採用對地球友善的環保再生紙。每張特製書籤型門票皆含一個入館的QRcode憑證，除可暢遊特展「Xbook─流向我們

的物語」海底之書，也可在每次翻開書本時，再次憶起這段美好時光。

特展「海底之書(Xbook)」世界，Xpark將除了戶外區以外、共10個展區規劃為此次特別企劃區域，遊客彷彿身歷其境般閱讀一本故事書，與真實的生物們相遇、感受著生命的新奇、快樂地學習並激發想像力。故事也分為前編「演化與多樣性」、後編「想像力的創造」，共由四個章節組成，包括第一章「海與演化，食物鏈」、第二章「海與生物多様性」、第三章「從學習到想像」、第四章「想像未來，並創造」。

誠品 日本

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