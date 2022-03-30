2022 WW表展／CHANEL鑲鑽陀飛輪 夢幻流光「芯」絕美
從時裝、美妝、到珠寶、鐘表，香奈兒（CHANEL）始終是一個創意至上的品牌 – 2022年Watches and Wonder曝光的新作，尤其可以印證。在3月30日開展的亞洲媒體線上記者會上，品牌發表最新創作：機芯Caliber 5和Caliber 12.2，分別為全新的J12鑽石陀飛輪腕表與J12 33毫米自動腕表提供穩定走時又體現幾何美學的動力來源。除此之外，還有延續去年Electro系列以單一概念橫跨全系列表款的WANTED創作、深受歡迎的新一代潮流風格J12 Mademoiselle等，體現創作自由和精湛工藝的風格精神。
★珍貴時光Caliber 5 J12鑽石陀飛輪腕表
「全新Caliber 5是一款飛行陀飛輪機芯，也是香奈兒第五枚自製機芯。由巴黎工作室構思與設計，再由位於瑞士拉夏德芳（La Chaux-de-Fonds）的香奈兒表廠製作及組裝，」法國巴黎香奈兒腕表創意工作室總監Arnaud Chastaingt說，這枚首枚自製飛行陀飛輪機芯更在陀飛輪框架中心鑲嵌單顆鑽石，「我希望以鑽石賦予J12腕表創新演繹... 隨著機芯的走時節奏轉動，讓時間的流轉愈顯珍貴專注，近乎催眠般令人目眩神迷。」
這不禁令人想起香奈兒女士的名言：「我之所以會選擇鑽石，是因為它體積小，但卻能展現最大的價值！」歷時3年研發的Caliber 5飛行陀飛輪機芯，與過往搭載於J12腕表上的經典陀飛輪機芯不同，無論從J12鑽石陀飛輪腕表的正面或背面，均能欣賞到Caliber 5機芯的迷人魅力。在陀飛輪的圓形框架周圍鑲嵌鑽石，映襯懸浮於中央的單鑽，機芯構造的多個黑色圓形表橋所組成的圓弧幾何輪廓，因為鑽石而更為清晰鮮明，也是這枚腕表最別緻之處。
為了將碩大的鑽石鑲嵌於精密的陀飛輪框架中心，除了製表團隊需突破許多技術限制，香奈兒更特地研發出特殊切割手法，讓65個切割面能隨每分鐘旋轉一圈的陀飛輪，流動出令人目眩神迷的光芒。「我一直渴望將這種尺寸大小的鑽石結合陀飛輪，雖然是一大技術挑戰，」Arnaud Chastaingt說，「原是為滿足創作想像，最終造就驚人的技術傑作，完美體現香奈兒製表工匠如何運用精湛工藝挑戰製表常規，將最天馬行空的概念化為真實。」
J12鑽石陀飛輪腕表提供2種款式選擇：一款為黑色霧面高抗磨陶瓷搭配精鋼、表圈鑲嵌長階梯形切割黑色霧面陶瓷款；一款為黑色亮面高抗磨陶瓷搭配18K白金版本，表圈鑲嵌34顆長階梯形鑽石的版本。兩款腕表的指針與表冠則皆採鑲鑽設計，各限量推出 55 枚。
★經典微縮 J12 Caliber 12.2腕表
除了鑲鑽的Caliber 5飛行陀飛輪機芯，今年香奈兒發表的第二款自製機芯為專為33毫米表徑J12自動腕表打造的Caliber 12.2自動上鍊機械機芯。由其名稱不難想像，機芯的基本結構延伸自原來為33毫米表款打造的Caliber 12.1，「自製的Caliber 12.2自動上鍊機械機芯是由Kenissi製表廠為香奈兒獨家研發，」Arnaud Chastaingt說，「Caliber 12.2機芯是頂尖工藝集大成之作，不只將Caliber 12.1微型化，更將174枚零件全部重新製作。會做此決定，是因為香奈兒始終致力為腕表作品配置最卓越的機芯」
Caliber 12.2機芯是專為33毫米款式J12腕表所開發的自動上鍊機械機芯，其具備Caliber 12.1機芯深受肯定的所有特點，包含可提供動力儲存50小時，同時具瑞士官方天文台測試組織COSC的認證、以及五年全球保固品質保證、也同樣能從透明的底蓋欣賞到機芯結構的幾何美感與細緻打磨。Caliber 12.1機芯零組件皆除了縮小尺寸、重新塑造及定位，售量也從原本191個減少至174顆，而動力儲存也不因為發條盒縮小有所減少，其實並非「照樣照做」這樣簡單。
除了既有的33毫米J12表款提供石英機芯以外的自動上鍊選擇，今年發表的兩款33毫米J12高級腕表亦搭載此全新機芯：第一款為使用白色高抗磨陶瓷與18K白金的J12 Baguette Diamond Bezel腕表，與其38毫米的姐妹作一樣，表圈鑲飾長階梯形切割鑽石，機芯皆飾以經NAC電鍍處理的黑色塗層。第二款J12 Baguette Diamond Star腕表則為18k白金打造，腕表連同鍊帶鑲滿階梯形切割鑽石，NAC電鍍處理的Caliber 12.2自動上鍊機械機芯，更在黑色自動盤上也比照鑲嵌長階梯形切割鑽石，體現內外皆美精神。兩款腕表的長梯形鑽石都是由品牌頂尖寶石鑲嵌工匠以手工錘擊寶石鑲嵌技術製作而成，在每顆鑽石定位後運用錘擊方式固定，最後進行平滑處理、去除錘擊過程中留下的痕跡，使鑽石猶如無痕嵌入18K金中，展現猶如刺繡的精緻細節，是頂級工藝之作。
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