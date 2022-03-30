2022 WW表展／CHANEL鑲鑽陀飛輪 夢幻流光「芯」絕美

從時裝、美妝、到珠寶、鐘表，香奈兒（CHANEL）始終是一個創意至上的品牌 – 2022年Watches and Wonder曝光的新作，尤其可以印證。在3月30日開展的亞洲媒體線上記者會上，品牌發表最新創作：機芯Caliber 5和Caliber 12.2，分別為全新的J12鑽石陀飛輪腕表與J12 33毫米自動腕表提供穩定走時又體現幾何美學的動力來源。除此之外，還有延續去年Electro系列以單一概念橫跨全系列表款的WANTED創作、深受歡迎的新一代潮流風格J12 Mademoiselle等，體現創作自由和精湛工藝的風格精神。

★珍貴時光Caliber 5 J12鑽石陀飛輪腕表

「全新Caliber 5是一款飛行陀飛輪機芯，也是香奈兒第五枚自製機芯。由巴黎工作室構思與設計，再由位於瑞士拉夏德芳（La Chaux-de-Fonds）的香奈兒表廠製作及組裝，」法國巴黎香奈兒腕表創意工作室總監Arnaud Chastaingt說，這枚首枚自製飛行陀飛輪機芯更在陀飛輪框架中心鑲嵌單顆鑽石，「我希望以鑽石賦予J12腕表創新演繹... 隨著機芯的走時節奏轉動，讓時間的流轉愈顯珍貴專注，近乎催眠般令人目眩神迷。」

這不禁令人想起香奈兒女士的名言：「我之所以會選擇鑽石，是因為它體積小，但卻能展現最大的價值！」歷時3年研發的Caliber 5飛行陀飛輪機芯，與過往搭載於J12腕表上的經典陀飛輪機芯不同，無論從J12鑽石陀飛輪腕表的正面或背面，均能欣賞到Caliber 5機芯的迷人魅力。在陀飛輪的圓形框架周圍鑲嵌鑽石，映襯懸浮於中央的單鑽，機芯構造的多個黑色圓形表橋所組成的圓弧幾何輪廓，因為鑽石而更為清晰鮮明，也是這枚腕表最別緻之處。

為了將碩大的鑽石鑲嵌於精密的陀飛輪框架中心，除了製表團隊需突破許多技術限制，香奈兒更特地研發出特殊切割手法，讓65個切割面能隨每分鐘旋轉一圈的陀飛輪，流動出令人目眩神迷的光芒。「我一直渴望將這種尺寸大小的鑽石結合陀飛輪，雖然是一大技術挑戰，」Arnaud Chastaingt說，「原是為滿足創作想像，最終造就驚人的技術傑作，完美體現香奈兒製表工匠如何運用精湛工藝挑戰製表常規，將最天馬行空的概念化為真實。」

J12鑽石陀飛輪腕表提供2種款式選擇：一款為黑色霧面高抗磨陶瓷搭配精鋼、表圈鑲嵌長階梯形切割黑色霧面陶瓷款；一款為黑色亮面高抗磨陶瓷搭配18K白金版本，表圈鑲嵌34顆長階梯形鑽石的版本。兩款腕表的指針與表冠則皆採鑲鑽設計，各限量推出 55 枚。

★經典微縮 J12 Caliber 12.2腕表

除了鑲鑽的Caliber 5飛行陀飛輪機芯，今年香奈兒發表的第二款自製機芯為專為33毫米表徑J12自動腕表打造的Caliber 12.2自動上鍊機械機芯。由其名稱不難想像，機芯的基本結構延伸自原來為33毫米表款打造的Caliber 12.1，「自製的Caliber 12.2自動上鍊機械機芯是由Kenissi製表廠為香奈兒獨家研發，」Arnaud Chastaingt說，「Caliber 12.2機芯是頂尖工藝集大成之作，不只將Caliber 12.1微型化，更將174枚零件全部重新製作。會做此決定，是因為香奈兒始終致力為腕表作品配置最卓越的機芯」

Caliber 12.2機芯是專為33毫米款式J12腕表所開發的自動上鍊機械機芯，其具備Caliber 12.1機芯深受肯定的所有特點，包含可提供動力儲存50小時，同時具瑞士官方天文台測試組織COSC的認證、以及五年全球保固品質保證、也同樣能從透明的底蓋欣賞到機芯結構的幾何美感與細緻打磨。Caliber 12.1機芯零組件皆除了縮小尺寸、重新塑造及定位，售量也從原本191個減少至174顆，而動力儲存也不因為發條盒縮小有所減少，其實並非「照樣照做」這樣簡單。