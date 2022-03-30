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2022 WW表展／彩色王者HUBLOT獻紫水晶陀飛輪、3D鍊帶
年初曾於所屬集團LVMH舉辦的LVMH WATCH WEEK發表過今年第一波新作的宇舶表（HUBLOT），在3月底的Watches & Wonders表展上曝光第二波的年度新作，主要從既有的特色表款去做延伸。除了持續推出繽紛的藍寶石與彩色陶瓷，也為全系列表款提供更全面化的鍊帶選擇。
延續2019年開始為旗下系列陸續推出鍊帶表款的計畫，今年是經典融合系列Orlinski將該系列著名的立體切面，由表殼、面盤，延伸到表帶。這款由宇舶攜手法國雕塑藝術家Richard Orlinski共同打造的聯名表款，40毫米表徑共有鈦金屬款與鈦金鑲鑽兩種選擇，面盤提供白陶瓷與黑陶瓷2色，首次配上由83個部件組成的多面向的斜角表鍊，是具休閒用動感又高辨識的微型藝術。
而早一步已經推出多種顏色的Big Bang Integral陶瓷鍊帶計時碼表，則再接再厲迎來4款充滿異國情調的全新色彩：靛藍、天藍、砂礫米、叢林綠，靈感來自於摩洛哥和印度等城市的著名色彩。42毫米表徑的Big Bang Integral搭載自製Unico飛返計時機芯，表鍊由22個特殊切角的零件串聯，可在任何角度下反射陶瓷的飽滿色澤，為日常穿搭增添更多的造型感，全球限量各250只。
身為創新材質色彩大師的HUBLOT，除了彩色陶瓷，自2016年以來，也已經成功研發出紅、橙、黃、綠、藍5種顏色的藍寶石材質腕表；很自然的，今年的彩色藍寶石表款，是紫色的： Big Bang紫色藍寶石陀飛輪腕表。表徑44毫米的這枚水晶陀飛輪，搭載HUB6035陀飛輪自動上鍊機芯，整體厚度縮減為更容易配戴的14.5毫米，高透光感的紫色藍寶石是以氧化鋁（Al₂O₃）和鉻元素調製成獨家比例製造，配專利「One Click」單鍵快拆表帶裝置，全球限量50只。
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