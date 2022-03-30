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2022 WW表展／彩色王者HUBLOT獻紫水晶陀飛輪、3D鍊帶

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
BIG BANG 44毫米紫色藍寶石陀飛輪腕表，全球限量50只，621萬3,000元。圖／宇舶表提供
BIG BANG 44毫米紫色藍寶石陀飛輪腕表，全球限量50只，621萬3,000元。圖／宇舶表提供

年初曾於所屬集團LVMH舉辦的LVMH WATCH WEEK發表過今年第一波新作的宇舶表（HUBLOT），在3月底的Watches & Wonders表展上曝光第二波的年度新作，主要從既有的特色表款去做延伸。除了持續推出繽紛的藍寶石與彩色陶瓷，也為全系列表款提供更全面化的鍊帶選擇。

延續2019年開始為旗下系列陸續推出鍊帶表款的計畫，今年是經典融合系列Orlinski將該系列著名的立體切面，由表殼、面盤，延伸到表帶。這款由宇舶攜手法國雕塑藝術家Richard Orlinski共同打造的聯名表款，40毫米表徑共有鈦金屬款與鈦金鑲鑽兩種選擇，面盤提供白陶瓷與黑陶瓷2色，首次配上由83個部件組成的多面向的斜角表鍊，是具休閒用動感又高辨識的微型藝術。

而早一步已經推出多種顏色的Big Bang Integral陶瓷鍊帶計時碼表，則再接再厲迎來4款充滿異國情調的全新色彩：靛藍、天藍、砂礫米、叢林綠，靈感來自於摩洛哥和印度等城市的著名色彩。42毫米表徑的Big Bang Integral搭載自製Unico飛返計時機芯，表鍊由22個特殊切角的零件串聯，可在任何角度下反射陶瓷的飽滿色澤，為日常穿搭增添更多的造型感，全球限量各250只。

身為創新材質色彩大師的HUBLOT，除了彩色陶瓷，自2016年以來，也已經成功研發出紅、橙、黃、綠、藍5種顏色的藍寶石材質腕表；很自然的，今年的彩色藍寶石表款，是紫色的： Big Bang紫色藍寶石陀飛輪腕表。表徑44毫米的這枚水晶陀飛輪，搭載HUB6035陀飛輪自動上鍊機芯，整體厚度縮減為更容易配戴的14.5毫米，高透光感的紫色藍寶石是以氧化鋁（Al₂O₃）和鉻元素調製成獨家比例製造，配專利「One Click」單鍵快拆表帶裝置，全球限量50只。

經典融合系列Orlinski鍊帶腕表表鍊。圖／宇舶表提供
經典融合系列Orlinski鍊帶腕表表鍊。圖／宇舶表提供
經典融合系列Orlinski鍊帶腕表交錯鑲鑽款細節。圖／宇舶表提供
經典融合系列Orlinski鍊帶腕表交錯鑲鑽款細節。圖／宇舶表提供
經典融合系列Orlinski 40毫米鈦金屬鍊帶自動腕表，48萬8,000元。圖／宇舶表提供
經典融合系列Orlinski 40毫米鈦金屬鍊帶自動腕表，48萬8,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Integral 42毫米陶瓷鍊帶自動計時碼表靛藍款，74萬9,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Integral 42毫米陶瓷鍊帶自動計時碼表靛藍款，74萬9,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Integral 42毫米陶瓷鍊帶自動計時碼表叢林綠款，74萬9,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Integral 42毫米陶瓷鍊帶自動計時碼表叢林綠款，74萬9,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Integral 42毫米陶瓷鍊帶自動計時碼表沙礫米款，74萬9,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Integral 42毫米陶瓷鍊帶自動計時碼表沙礫米款，74萬9,000元。圖／宇舶表提供
BIG BANG 44毫米紫色藍寶石陀飛輪腕表，全球限量50只，621萬3,000元。圖／宇舶表提供
BIG BANG 44毫米紫色藍寶石陀飛輪腕表，全球限量50只，621萬3,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Integral 42毫米陶瓷鍊帶自動計時碼表天藍款，74萬9,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Integral 42毫米陶瓷鍊帶自動計時碼表天藍款，74萬9,000元。圖／宇舶表提供
經典融合系列Orlinski 40毫米鈦金屬鍊帶自動腕表，48萬8,000元。圖／宇舶表提供
經典融合系列Orlinski 40毫米鈦金屬鍊帶自動腕表，48萬8,000元。圖／宇舶表提供

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