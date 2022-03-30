快訊

多點爆發…樹林廠+6列第22條Omicron傳播鏈 卑南家庭+2化工廠+1

直播／本土確診56例多屬於散發個案 境外107例越南最多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新版PlayStation Plus訂閱服務6月登場 3種會員資格、最低每月190元暢玩數百款遊戲

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
PlayStation將於6月推出全新的PlayStation Plus定期服務，整合PlayStation Plus和PlayStation Now，提供玩家3種彈性選項。圖／SIET提供
PlayStation將於6月推出全新的PlayStation Plus定期服務，整合PlayStation Plus和PlayStation Now，提供玩家3種彈性選項。圖／SIET提供

訂閱制正夯，連遊戲業也加入戰局，Sony Interactive Entertainment總裁暨CEO Jim Ryan稍早親自在PlayStation官方部落格宣布，將於6月推出全新的PlayStation Plus定期服務，共有3種會員層級提供玩家更多選擇，屆時在台灣推出時，訂閱的費用為每月198、298、338元，也可直接整年訂閱，價格是1,188、1,988、2,288元，等於最低每月只要190元就能暢玩數百款遊戲。

全新的PlayStation Plus定期服務是將目前的PlayStation Plus遊戲庫結合PlayStation Now主機遊戲串流服務，共分為基本、升級、尊貴3個會員層級，其中基本方案享有與目前的PlayStation Plus會員相同的福利，像是每個月可以下載2款遊戲、獨家折扣、保存遊戲的雲端儲存空間，以及多人線上遊玩的存取權限等；升級會員則新增多達400款廣受歡迎的PS4和PS5遊戲，包括PlayStation Studios和第三方合作夥伴的暢銷作品；尊貴會員則再另外新增多達240款額外遊戲，包括透過雲端串流提供PS3遊戲，以及在初代PlayStation、PS2和PSP世代中，深受喜愛的經典遊戲串流與下載選項，在這個層級也會提供期間限定的遊戲試玩服務，可讓用戶在購買部分遊戲前先行試玩。

官方表示，將在推出屆時遊戲包括《Death Stranding》、《God of War》、《Marvel’s Spider-Man》、《Marvel’s Spider-Man: Miles Morales》、以及《Returnal》等知名大作，且會持續定期更新。而在全新PlayStation Plus服務正式推出後，原本PlayStation Now的訂閱用戶也會整合並移轉至PlayStation Plus尊貴層級，服務費用也不會增加。

延伸閱讀

新版PlayStation Plus 6月登場 共3版本、最高可玩400種遊戲或限定試玩

咖啡夜話好評作《Coffee Talk》主創逝世 享年32歲

Sony新版PlayStation Plus訂閱服務下周上線 傳分成3版本、價格曝光

PS5缺貨買不到...傳Sony最快在2023年底或2024年推出PS5 Pro

相關新聞

2022春假旅遊熱點底加！Klook公布春假熱銷榜單Top15

時序進入4月，清明兒童連假即將到來，大家都安排好要去哪裡玩了嗎？全球旅遊及娛樂體驗電商平台Klook統計4月2日到5日四...

新版PlayStation Plus訂閱服務6月登場 最低每月190元

訂閱制正夯，連遊戲業也加入戰局，Sony Interactive Entertainment總裁暨CEO Jim Rya...

厚底涼鞋超好搭 PRADA、MIU MIU新款上市就賣到缺貨

天氣越來越熱，又碰上降雨鋒面即將到來，似乎是時候把涼鞋拿出來了！今年PRADA、MIU MIU都推出了橡膠涼鞋，以沙灘漁...

花旗攜手通路購物分期0利率 加碼回饋最高1,000元

看好疫後消費復甦與接下來的母親節購物等消費贈禮需求，為持續回饋客戶支持，花旗(台灣)銀行推出卡友獨享好康，即日起至202...

2022 WW表展／江詩丹頓鮭魚金複雜腕表 雙面月相太玩味

2022年首個實體高級鐘表展會、鐘表與奇蹟表展（Watches and Wonders）今日已在日內瓦正式開展。頂級鐘表...

7-ELEVEN推「角落小夥伴－春賞好時光」集點！「電動泡泡機」可愛必收

春天是賞花、郊遊野餐的好時機，7-ELEVEN「角落小夥伴－春賞好時光」全店集點／門市快閃購將於4月6日萌趣登場，為搭配...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。