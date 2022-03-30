新版PlayStation Plus訂閱服務6月登場 3種會員資格、最低每月190元暢玩數百款遊戲

訂閱制正夯，連遊戲業也加入戰局，Sony Interactive Entertainment總裁暨CEO Jim Ryan稍早親自在PlayStation官方部落格宣布，將於6月推出全新的PlayStation Plus定期服務，共有3種會員層級提供玩家更多選擇，屆時在台灣推出時，訂閱的費用為每月198、298、338元，也可直接整年訂閱，價格是1,188、1,988、2,288元，等於最低每月只要190元就能暢玩數百款遊戲。

全新的PlayStation Plus定期服務是將目前的PlayStation Plus遊戲庫結合PlayStation Now主機遊戲串流服務，共分為基本、升級、尊貴3個會員層級，其中基本方案享有與目前的PlayStation Plus會員相同的福利，像是每個月可以下載2款遊戲、獨家折扣、保存遊戲的雲端儲存空間，以及多人線上遊玩的存取權限等；升級會員則新增多達400款廣受歡迎的PS4和PS5遊戲，包括PlayStation Studios和第三方合作夥伴的暢銷作品；尊貴會員則再另外新增多達240款額外遊戲，包括透過雲端串流提供PS3遊戲，以及在初代PlayStation、PS2和PSP世代中，深受喜愛的經典遊戲串流與下載選項，在這個層級也會提供期間限定的遊戲試玩服務，可讓用戶在購買部分遊戲前先行試玩。

官方表示，將在推出屆時遊戲包括《Death Stranding》、《God of War》、《Marvel’s Spider-Man》、《Marvel’s Spider-Man: Miles Morales》、以及《Returnal》等知名大作，且會持續定期更新。而在全新PlayStation Plus服務正式推出後，原本PlayStation Now的訂閱用戶也會整合並移轉至PlayStation Plus尊貴層級，服務費用也不會增加。