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厚底涼鞋超好搭 PRADA、MIU MIU新款上市就賣到缺貨
天氣越來越熱，又碰上降雨鋒面即將到來，似乎是時候把涼鞋拿出來了！今年PRADA、MIU MIU都推出了橡膠涼鞋，以沙灘漁夫涼鞋外型搭配厚底元素，具備增高效果，顏色也包含了許多討喜的糖果色調，上市後熱賣到缺貨，可說是春夏必備的人氣鞋款代表。
PRADA推出的是泡沫橡膠涼鞋，以經典的Monolith鞋底帶來厚實卻有輕巧感受的穿著體驗。鞋面用標誌性的三角形金屬搪瓷logo裝飾，5.5公分的鞋底恰到好處地修飾腿長。共有黑、白、藍、黃和粉色，目前已經熱賣到尺寸選擇所剩不多，官網更是全數缺貨，品牌表示陸續會再進貨。
而MIU MIU也有類似款式的涼鞋，不過採用的則是新型環保塑料發泡材料eva材質，鞋底也更為厚實。鞋面以刻有MIU MIU字樣的正方形標誌裝飾，共有粉紅、黑兩種顏色可選擇，目前同樣也是尺寸不齊或是缺貨中。
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