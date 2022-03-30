2022 WW表展／江詩丹頓鮭魚金複雜腕表 雙面月相太玩味

2022年首個實體高級鐘表展會、鐘表與奇蹟表展（Watches and Wonders）今日已在日內瓦正式開展。頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）也帶來了新款的精緻女表、展現精湛工藝的鏤雕款，更有懷舊優雅的鮭魚金色複雜功能款式，先聲奪人。

2004年問世的Patrimony系列，原本是從一只1957年的古董款得到靈感，並在65年後的2022，推出全新Patrimony自動上鍊女表。36.5毫米的漸層式面盤，搭配以具有圓弧線條的18K粉紅金或18K白金表殼；有別於過往系列，指針由太妃式指針改為柳葉型指針，並搭配立體的「珠粒式」分鐘刻度，同時為了提升閱讀便利，六點鐘的日期視窗也改為tone on tone的同色調設計，並考慮到女士可能留有修長的美甲，因此扁型的表冠，將更有利於拉出表冠操作、調整時間。至於經過日內瓦印記認證、具有40小時動力儲存的2450 Q6/3機芯？或許是他者的高標、卻僅是江詩丹頓對精準的最基礎要求。

同樣對於女性重視的精神，則延伸到Traditionelle系列的萬年曆超薄女表上。值得一提的是：這是江詩丹頓首次將脆弱、柔美的珍珠母貝運用到萬年曆女表面盤，其所使用的1120 QP萬年曆機芯在「收納」入36.5毫米的表殼後僅8.43毫米，對女性的手腕而言，應該會是一次舒適的配戴體驗。

而複雜功能一向是江詩丹頓的收藏價值之所在，今年品牌並將自製的2160 SQ機芯重新改造，不僅施以鏤雕工序，並使用全新末端上繞式游絲的擺輪游絲系統，帶來Overseas系列第一款的鏤雕陀飛輪腕表，並有18K 5N粉紅金和鈦金屬兩種材質，遊走在動感、古典風格的兩端。過往總認為屬於運動風格的Overseas，在2160 SQ機芯經鏤雕處理後，厚度縮減為5.65毫米、重量也輕盈了20%，但經過NAC電鍍處理呈現的煤灰色與各種手工修飾細節，則為機芯賦予了精湛多變的光影視覺。