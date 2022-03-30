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7-ELEVEN推「角落小夥伴－春賞好時光」集點！「電動泡泡機」可愛必收

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN「角落小夥伴－春賞好時光」集點／門市快閃購4月6日登場，為搭配春天出遊的氛圍感，設計採用「兔子的神秘花園」系列全新圖素。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「角落小夥伴－春賞好時光」集點／門市快閃購4月6日登場，為搭配春天出遊的氛圍感，設計採用「兔子的神秘花園」系列全新圖素。圖／7-ELEVEN提供

春天是賞花、郊遊野餐的好時機，7-ELEVEN「角落小夥伴－春賞好時光」全店集點／門市快閃購將於4月6日萌趣登場，為搭配春天出遊的氛圍感，設計採用「兔子的神秘花園」系列全新圖素，推出包括304不鏽鋼雙層吸管杯、摺疊保冷袋、摺疊收納箱桌、熱壓吐司機等20款野餐、居家限量周邊，其中超萌的電動泡泡機、摺疊收納箱桌更是首次推出，不僅實用又可愛，網美拍照更是必收！

7-ELEVEN表示，「角落小夥伴主題店」目前在北、中、南各地已開出8家門市，相關周邊在主題店更是供不應求。7-ELEVEN全店再次攜手「角落小夥伴」推出集點活動，並自4月6日下午3點起至4月7日祭出「門市快閃購」活動，消費不限金額、結帳時報手機號碼就可直接加購「角落小夥伴－春賞好時光」限量周邊。

「角落小夥伴」即將滿10周年，為帶給粉絲全新視覺，本次全店「角落小夥伴－春賞好時光」集點、門市快閃購特別使用全新圖素，將經典角色白熊、貓、企鵝?、蜥蜴、炸豬排戴上花冠及兔耳朵，更加入新角色－兔子大師及見習兔子們，超萌逗趣的設計超療癒。

外出系列首推「304不鏽鋼雙層吸管杯」，共有4款設計隨機出貨，門市快閃購加購價199元，4月6日起集190點可免費兌換一個，4月8日下午3點起集滿6點加199元可兌換一個；「摺疊保冷袋」為18L大容量，可保冷保溫、肩背或手提，共3款隨機出貨，門市快閃購加購價169元，4月6日起集170點可免費兌換一個，4月8日下午3點起集滿6點加169元可兌換一個。還有「限量書本造型餐盒」，內層附304不鏽鋼餐盒、內含餐具，共2款，門市快閃購加購價349元，4月8日下午3點起集滿6點加349元可兌換一款；「限量摺疊收納箱桌」側板內縮即可壓平收納，加蓋設計可當小桌子使用，還可堆疊分類省空間，共2款，門市快閃購加購價399元，4月8日下午3點起集滿6點加399元可兌換一款。

初登場的「限量電動泡泡機」可說是春遊必備，共有2款可愛造型設計，按下按鈕就可電動連續出泡泡，附調整背帶方便攜帶，可輕鬆營造歡樂氣氛或拍出吸睛網美照，門市快閃購加購價299元，4月8日下午3點起集滿6點加299元可兌換一款。

居家系列周邊則有「限量熱壓吐司機」，除了可壓出兔兔造型吐司之外，另附鬆餅或甜甜圈烤盤，共2款，門市快閃購加購價999元，4月8日下午3點起集滿6點加999元可兌換一款；「限量單柄不沾鍋」擁有1.8公升大容量，使用麥飯石不沾塗層，不易沾黏好清洗，門市快閃購加購價699元，4月8日下午3點起集滿6點加699元；另有首次推出的「限量軟珪藻土地墊」，全新材質可強力吸水即刻乾爽，天然橡膠可緩衝止滑，共2款，門市快閃購加購價499元，4月8日下午3點起集滿6點加499元可兌換一款。

此外，還有春賞限定企劃「限量18吋絨毛大公仔」，共2款，4月6日上午11點起於ibon機台搶先預購，限定價每款399元。

7-ELEVEN「角落小夥伴－春賞好時光」集點／門市快閃購推出「304不鏽鋼雙層吸管杯」，共4款隨機出貨，4月6日下午3點起至4月7日門市快閃購加購價199元，4月6日起集190點可免費兌換一個，4月8日下午3點起集滿6點加199元可兌換一個。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「角落小夥伴－春賞好時光」集點／門市快閃購推出「304不鏽鋼雙層吸管杯」，共4款隨機出貨，4月6日下午3點起至4月7日門市快閃購加購價199元，4月6日起集190點可免費兌換一個，4月8日下午3點起集滿6點加199元可兌換一個。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN再次攜手「角落小夥伴」推出全店集點，並於4月6日下午3點起至4月7日祭出「門市快閃購」活動，消費不限金額、結帳時報手機號碼就可直接加購「角落小夥伴－春賞好時光」限量周邊。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN再次攜手「角落小夥伴」推出全店集點，並於4月6日下午3點起至4月7日祭出「門市快閃購」活動，消費不限金額、結帳時報手機號碼就可直接加購「角落小夥伴－春賞好時光」限量周邊。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「角落小夥伴－春賞好時光」集點／門市快閃購首次推出「限量電動泡泡機」，輕鬆營造歡樂氣氛。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「角落小夥伴－春賞好時光」集點／門市快閃購首次推出「限量電動泡泡機」，輕鬆營造歡樂氣氛。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「角落小夥伴－春賞好時光」集點／門市快閃購推出「限量摺疊收納箱桌」，共2款，4月6日下午3點起至4月7日門市快閃購加購價399元，4月8日下午3點起集滿6點加399元可兌換一款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「角落小夥伴－春賞好時光」集點／門市快閃購推出「限量摺疊收納箱桌」，共2款，4月6日下午3點起至4月7日門市快閃購加購價399元，4月8日下午3點起集滿6點加399元可兌換一款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「角落小夥伴－春賞好時光」集點／門市快閃購推出「限量書本造型餐盒」，共2款，4月6日下午3點起至4月7日門市快閃購加購價349元，4月8日下午3點起集滿6點加349元可兌換一款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「角落小夥伴－春賞好時光」集點／門市快閃購推出「限量書本造型餐盒」，共2款，4月6日下午3點起至4月7日門市快閃購加購價349元，4月8日下午3點起集滿6點加349元可兌換一款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「角落小夥伴－春賞好時光」集點／門市快閃購4月6日登場。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「角落小夥伴－春賞好時光」集點／門市快閃購4月6日登場。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「角落小夥伴－春賞好時光」集點／門市快閃購推出「限量單柄不沾鍋」，4月6日下午3點起至4月7日門市快閃購加購價699元，4月8日下午3點起集滿6點加699元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「角落小夥伴－春賞好時光」集點／門市快閃購推出「限量單柄不沾鍋」，4月6日下午3點起至4月7日門市快閃購加購價699元，4月8日下午3點起集滿6點加699元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「角落小夥伴－春賞好時光」集點／門市快閃購推出「限量熱壓吐司機」，共2款，4月6日下午3點起至4月7日門市快閃購加購價999元，4月8日下午3點起集滿6點加999元可兌換一款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「角落小夥伴－春賞好時光」集點／門市快閃購推出「限量熱壓吐司機」，共2款，4月6日下午3點起至4月7日門市快閃購加購價999元，4月8日下午3點起集滿6點加999元可兌換一款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「角落小夥伴－春賞好時光」集點／門市快閃購推出「限量電動泡泡機」，共2款，4月6日下午3點起至4月7日門市快閃購加購價299元，4月8日下午3點起集滿6點加299元可兌換一款。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN「角落小夥伴－春賞好時光」集點／門市快閃購推出「限量電動泡泡機」，共2款，4月6日下午3點起至4月7日門市快閃購加購價299元，4月8日下午3點起集滿6點加299元可兌換一款。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN「角落小夥伴－春賞好時光」推出春賞限定企劃「限量18吋絨毛大公仔」，共2款，4月6日上午11點起於ibon機台搶先預購，限定價每款399元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN「角落小夥伴－春賞好時光」推出春賞限定企劃「限量18吋絨毛大公仔」，共2款，4月6日上午11點起於ibon機台搶先預購，限定價每款399元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN「角落小夥伴－春賞好時光」集點／門市快閃購推出「限量電動泡泡機」，共2款，4月6日下午3點起至4月7日門市快閃購加購價299元，4月8日下午3點起集滿6點加299元可兌換一款。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN「角落小夥伴－春賞好時光」集點／門市快閃購推出「限量電動泡泡機」，共2款，4月6日下午3點起至4月7日門市快閃購加購價299元，4月8日下午3點起集滿6點加299元可兌換一款。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN「角落小夥伴－春賞好時光」集點／門市快閃購推出「限量摺疊收納箱桌」、「限量軟珪藻土地墊」。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN「角落小夥伴－春賞好時光」集點／門市快閃購推出「限量摺疊收納箱桌」、「限量軟珪藻土地墊」。記者陳立儀／攝影

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