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環球購物中心母親節 三大回饋重點、五大療癒展先筆記

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
Global Mall首波母親節檔期「共好生活節」3月31日起至4月20日展開。圖／Global Mall提供
Global Mall首波母親節檔期「共好生活節」3月31日起至4月20日展開。圖／Global Mall提供

環球購物中心Global Mall以「療癒陪伴」定調今年的母親節，首波母親節檔期「共好生活節」3月31日起至4月20日展開，除了推出五大療癒展，同時還有「多元支付回饋最高18%」、「點數10倍送」、「紙本振興券周周抽獎」等多項超值優惠。

「多元支付回饋最高18%」包括聯名卡、行動支付都有滿額贈，新北中和更有多重滿額贈，3月31日起至4月20日指定專門店當日累計消費滿5,000元送500元，使用GMpay加贈100元，刷Global Mall聯名卡當日累計消費滿3,000元送200元，加上銀行禮加碼100元，相當於若使用GMpay綁定環球聯名卡當日累計消費滿5,000元，最高送900元電子商品禮券，回饋率達18%。

此外新北中和、屏東市還有街口支付限定回饋，刷街口支付當日單筆消費滿1,688元，送100元電子商品禮券；桃園A8、桃園A19、屏東市則為指定專門店消費滿3,000元送300元。

同時四大車站店板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站更首度在母親節檔期推出「點數10倍送」的低門檻、高回饋，會員單筆消費滿500元，即可享點數10倍送，每日最高上限300點。

振興五倍券使用期限即將在4月底到期，環球購物中心推出最後一波加碼「紙本振興券周周抽獎」，會員持紙本振興券消費，單筆滿1,000可累積一次抽獎機會，有機會抽中Gogoro機車、Johnson@Mirror新概念健身魔鏡、iPhone13及AirPods3。

因應療癒主題，以「療癒貓之行旅」為主題，在各店推出許多貓咪旅遊打卡點，還有3D貓咪藝術畫。包括與圖文作家「貓小姐Ms.Cat」合作，除了在母親節檔期推出獨家會員禮，並在各店設有打卡點；另與3D立體噴繪藝術家圖龍合作「3D貓咪藝術畫」，以遊玩貓咪為主題，透過3D立體畫視覺上的錯覺，讓民眾與貓咪趣味合影。在中和店另有「宇宙遊樂園」快閃店、「夜光玫瑰花園」燈景裝置。

環球購物中心也將節慶與永續結合，今年母親節以永續之愛為主題，與紙箱王合作，利用可回收的紙類材質打造為「愛地球祈願樹紙箱展」，搭配著充滿童趣感的木馬搖椅，可以帶著媽媽或孩子在葉片小卡寫下祝福願望，在點點亮光中掛上祈願樹，同時也希望藉此鼓勵大眾在生活中實踐環保永續，一起愛地球。

Global Mall全台8店打造「愛地球祈願樹紙箱展」。圖／Global Mall提供
Global Mall全台8店打造「愛地球祈願樹紙箱展」。圖／Global Mall提供
Global Mall板橋車站的3D貓咪藝術畫。圖／Global Mall提供
Global Mall板橋車站的3D貓咪藝術畫。圖／Global Mall提供
Global Mall以療癒貓之行旅為主題，在各店打造打卡點。圖／Global Mall提供
Global Mall以療癒貓之行旅為主題，在各店打造打卡點。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和4月初至5月8日戶外打造超過200朵的「夜光玫瑰花園」。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和4月初至5月8日戶外打造超過200朵的「夜光玫瑰花園」。圖／Global Mall提供
振興五倍券使用期限即將在4月底到期，Global Mall推出「紙本振興券周周抽獎」，有機會抽中Gogoro機車等獎項。圖／Global Mall提供
振興五倍券使用期限即將在4月底到期，Global Mall推出「紙本振興券周周抽獎」，有機會抽中Gogoro機車等獎項。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和NIKE「Waffle Debut」原價2,700元，優惠價2,160元。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和NIKE「Waffle Debut」原價2,700元，優惠價2,160元。圖／Global Mall提供

環球購物中心 貓咪 母親節

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