環球購物中心母親節 三大回饋重點、五大療癒展先筆記

環球購物中心Global Mall以「療癒陪伴」定調今年的母親節，首波母親節檔期「共好生活節」3月31日起至4月20日展開，除了推出五大療癒展，同時還有「多元支付回饋最高18%」、「點數10倍送」、「紙本振興券周周抽獎」等多項超值優惠。

「多元支付回饋最高18%」包括聯名卡、行動支付都有滿額贈，新北中和更有多重滿額贈，3月31日起至4月20日指定專門店當日累計消費滿5,000元送500元，使用GMpay加贈100元，刷Global Mall聯名卡當日累計消費滿3,000元送200元，加上銀行禮加碼100元，相當於若使用GMpay綁定環球聯名卡當日累計消費滿5,000元，最高送900元電子商品禮券，回饋率達18%。

此外新北中和、屏東市還有街口支付限定回饋，刷街口支付當日單筆消費滿1,688元，送100元電子商品禮券；桃園A8、桃園A19、屏東市則為指定專門店消費滿3,000元送300元。

同時四大車站店板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站更首度在母親節檔期推出「點數10倍送」的低門檻、高回饋，會員單筆消費滿500元，即可享點數10倍送，每日最高上限300點。

振興五倍券使用期限即將在4月底到期，環球購物中心推出最後一波加碼「紙本振興券周周抽獎」，會員持紙本振興券消費，單筆滿1,000可累積一次抽獎機會，有機會抽中Gogoro機車、Johnson@Mirror新概念健身魔鏡、iPhone13及AirPods3。

因應療癒主題，以「療癒貓之行旅」為主題，在各店推出許多貓咪旅遊打卡點，還有3D貓咪藝術畫。包括與圖文作家「貓小姐Ms.Cat」合作，除了在母親節檔期推出獨家會員禮，並在各店設有打卡點；另與3D立體噴繪藝術家圖龍合作「3D貓咪藝術畫」，以遊玩貓咪為主題，透過3D立體畫視覺上的錯覺，讓民眾與貓咪趣味合影。在中和店另有「宇宙遊樂園」快閃店、「夜光玫瑰花園」燈景裝置。

環球購物中心也將節慶與永續結合，今年母親節以永續之愛為主題，與紙箱王合作，利用可回收的紙類材質打造為「愛地球祈願樹紙箱展」，搭配著充滿童趣感的木馬搖椅，可以帶著媽媽或孩子在葉片小卡寫下祝福願望，在點點亮光中掛上祈願樹，同時也希望藉此鼓勵大眾在生活中實踐環保永續，一起愛地球。