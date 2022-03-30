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「小賈辣妻」海莉比伯親自示範！牛仔褲這樣穿最性感 美尻曲線呼之欲出

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
LEVI'S就邀請海莉比伯來詮釋新褲款，透過剪裁，使她的美尻曲線呼之欲出。圖／LEVI'S提供
LEVI'S就邀請海莉比伯來詮釋新褲款，透過剪裁，使她的美尻曲線呼之欲出。圖／LEVI'S提供

小賈斯汀的老婆海莉比伯（Hailey Bieber）擁有精緻混血臉孔，社群影響力更是居高不下，不僅收穫了精品的青睞成為品牌大使。還因為緊實姣好的身材，什麼都敢穿，讓名字與「性感」畫上等號。因此，LEVI'S就邀請海莉比伯來詮釋新褲款，透過剪裁，使她的美尻曲線呼之欲出。

海莉比伯絕對是「人美、身材好，穿什麼都好看」的代表名人之一。所以，LEVI'S在這季，重新推出經典直筒版型501女褲，就找了她來演繹，實際穿上後海莉比伯也形容「這種版型現在和當時一樣好看」。經典直筒版型具有修身效果，無論何種身型，都能在視覺上輕鬆擁有逆天長腿。而且新褲款致敬90年代，不僅經典更在中腰並於臀腿略微放寬的優化設計，也讓海莉比伯深深為此著迷。另外，2019年推出的RIBCAGE STRAIGHT極高腰直筒褲，也在今年回歸，貼合臀部的剪裁搭配直筒褲管，能夠彰顯女性的「S曲線」，同樣受到消費者喜愛。

孫盛希身穿AllSaints Indra Kiku豹紋印花連身裙15,700元、Cohen牛皮短靴12,900元。圖／AllSaints提供
孫盛希身穿AllSaints Indra Kiku豹紋印花連身裙15,700元、Cohen牛皮短靴12,900元。圖／AllSaints提供

不僅皮衣很產品很熱銷，英倫時尚品牌AllSaints日前也透過展覽形式，以及孫盛希、Karencici等詮釋，凸顯了女裝系列多元設計特色。像是孫盛希不僅挑戰了豹紋造型、亦也嘗試隆重和女性化的風格，給人煥然一新的感覺；Karencici則是在春夏新款皮革背心下，創意穿搭實為居家服的印花短褲，提供了個性女孩們最與眾不同的穿搭範本。

Karencici身穿AllSaints Esma Oniyuri印花絲質居家服套組9,000元、搭配可拆式騎士皮衣22,500元。圖／AllSaints提供
Karencici身穿AllSaints Esma Oniyuri印花絲質居家服套組9,000元、搭配可拆式騎士皮衣22,500元。圖／AllSaints提供

海莉比伯詮釋501® 90s直筒褲。圖／LEVI'S提供
海莉比伯詮釋501® 90s直筒褲。圖／LEVI'S提供

海莉比伯詮釋501® 90s直筒褲。圖／LEVI'S提供
海莉比伯詮釋501® 90s直筒褲。圖／LEVI'S提供

LEVI'S RIBCAGE STRAIGHT極高腰直筒褲3,990元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S RIBCAGE STRAIGHT極高腰直筒褲3,990元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S 501® 90s直筒褲3,990元。 圖／LEVI'S提供
LEVI'S 501® 90s直筒褲3,990元。 圖／LEVI'S提供

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