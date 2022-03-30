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2022 WW表展／愛馬仕化身漫遊時光者 凝聚時空小宇宙

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Arceau Le temps Voyageur漫遊時光腕表，41毫米微噴砂並以DLC鍍膜處理的消光黑色五級鈦金屬表殼配950鉑金表耳與底蓋、愛馬仕自製H1837自動機芯配獨家「漫遊時光」模組，95萬2,000元。圖／愛馬仕提供
Arceau Le temps Voyageur漫遊時光腕表，41毫米微噴砂並以DLC鍍膜處理的消光黑色五級鈦金屬表殼配950鉑金表耳與底蓋、愛馬仕自製H1837自動機芯配獨家「漫遊時光」模組，95萬2,000元。圖／愛馬仕提供

一直以獨到的時間哲學創作時計的愛馬仕（Hermès）近年來銷售表現也很亮眼。除了持續曝光的限量工藝表款，並未既有款式推出更豐富的選擇，今年在表展上，愛馬仕從風格化的時間觀念延伸出全新的創作，重點為Arceau Le temps voyageur漫遊時光腕表，而展場也特地聚焦這個主角：由加拿大藝術家 Sabrina Ratté構思創作名為「漫遊時光」藝術裝置，讓訪客於須臾間漫遊世界。

Arceau Le temps voyageur漫遊時光是由曾經為愛馬仕開發出Arceau L’heure de la lune月讀時光腕表南北月相模組的Jean-François Mojon為愛馬仕獨家開發的新作。經典世界時區複雜功能經愛馬仕的重新演繹，以Jérôme Colliard為 愛馬仕設計的絲巾「Planisphere dun monde équestre」為表盤，環繞整圈的圓盤顯示24個時區，衛星式副表盤如同受引力牽引而懸浮於地圖上，可透過快調按把移動副表盤、直到紅色三角形對準當地時間，而12點位置視窗則顯示家鄉時間，時間的顯示方式彷彿將第四維度（時間）收納於三維空間內，別有趣味，共提供41毫米的鉑金版本與38毫米的精鋼版本兩個型號。

另一款則是許多女性鐵粉最期待的Kelly腕表。以愛馬仕第四代傳人 Robert Dumas於1930年代所設計的Kelly手提包為靈感的這款外表，獨特的掛鎖造型誕生於1975年，無論是以金屬表鍊、或是當作項鍊配戴，它都展現了獨具個性的風格魅力。今年全新登場的Kelly時計蛻變為搭配金屬表帶的款式，並可將掛鎖換上鈴噹造形的黑色Box小牛皮或亮面短吻鱷魚皮套、並以皮繩固定變成項鍊配戴，精鋼與玫瑰金材質分別搭配白色珍珠母貝或白色晶亮漆面表盤，依照鑲鑽程度，首度換上金屬鍊帶的珠寶表Kelly共有5種不同的選擇。

Arceau Le temps Voyageur漫遊時光腕表，41毫米微噴砂並以DLC鍍膜處理的消光黑色五級鈦金屬表殼配950鉑金表耳與底蓋、愛馬仕自製H1837自動機芯配獨家「漫遊時光」模組，95萬2,000元。圖／愛馬仕提供
Arceau Le temps Voyageur漫遊時光腕表，41毫米微噴砂並以DLC鍍膜處理的消光黑色五級鈦金屬表殼配950鉑金表耳與底蓋、愛馬仕自製H1837自動機芯配獨家「漫遊時光」模組，95萬2,000元。圖／愛馬仕提供
Arceau Le temps Voyageur漫遊時光腕表，38毫米316L精鋼表殼、愛馬仕自製H1837自動機芯配獨家「漫遊時光」模組，74萬5,000元。圖／愛馬仕提供
Arceau Le temps Voyageur漫遊時光腕表，38毫米316L精鋼表殼、愛馬仕自製H1837自動機芯配獨家「漫遊時光」模組，74萬5,000元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Kelly精鋼與精鋼鑲鑽款，搭配黑色Box小牛皮套與繩索，價格未定。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Kelly精鋼與精鋼鑲鑽款，搭配黑色Box小牛皮套與繩索，價格未定。圖／愛馬仕提供
Arceau Le temps Voyageur漫遊時光腕表，41毫米微噴砂並以DLC鍍膜處理的消光黑色五級鈦金屬表殼配950鉑金表耳與底蓋、愛馬仕自製H1837自動機芯配獨家「漫遊時光」模組，95萬2,000元。圖／愛馬仕提供
Arceau Le temps Voyageur漫遊時光腕表，41毫米微噴砂並以DLC鍍膜處理的消光黑色五級鈦金屬表殼配950鉑金表耳與底蓋、愛馬仕自製H1837自動機芯配獨家「漫遊時光」模組，95萬2,000元。圖／愛馬仕提供
Arceau Le temps Voyageur漫遊時光腕表，38毫米316L精鋼表殼、愛馬仕自製H1837自動機芯配獨家「漫遊時光」模組，74萬5,000元。圖／愛馬仕提供
Arceau Le temps Voyageur漫遊時光腕表，38毫米316L精鋼表殼、愛馬仕自製H1837自動機芯配獨家「漫遊時光」模組，74萬5,000元。圖／愛馬仕提供
Arceau Le temps Voyageur漫遊時光腕表製作過程。圖／愛馬仕提供
Arceau Le temps Voyageur漫遊時光腕表製作過程。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Kelly玫瑰金鑲鑽款，價格未定。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Kelly玫瑰金鑲鑽款，價格未定。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Kelly精鋼掛鎖鑲鑽款，價格未定。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Kelly精鋼掛鎖鑲鑽款，價格未定。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Kelly玫瑰金全鑲鑽款式與精鋼款，價格未定。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Kelly玫瑰金全鑲鑽款式與精鋼款，價格未定。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 腕表 時區

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