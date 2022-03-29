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一件衣服多樣穿搭法、變形蟲圖案玩出新意！The North Face打開著裝新視野

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
經典變形蟲圖騰，以及夏季必備的綁染元素。在過往鮮少出現在The North Face的產品設計中。圖／The North Face提供
經典變形蟲圖騰，以及夏季必備的綁染元素。在過往鮮少出現在The North Face的產品設計中。圖／The North Face提供

戶外機能服裝王者The North Face（簡稱TNF）旗下最受潮流人士愛戴的Urban Exploration系列，在這季，打破過服裝的穿著可能，更呈現有別以往的設計風格，使人感受到品牌全新的視野。

The North Face Urban Exploration系列，春夏主軸就是「城即自然」，依舊鼓勵著人們，想要探索與冒險，不必至人煙罕至的自然環境，改變心境即便身處在都會叢林中也能達成。所以，為了呼應這個概念，The North Face所提出的服飾，便同時兼具了在城市中可穿搭時髦，以及能應付不同環境變化的機能性。首先引起矚目的就是戰術背心與長袖襯衫的造型，多口袋的設計，除了實用功能之外，更是戶外活動時不可或缺的單品。同時，長袖襯衫還帶有巧思，透過拉鍊的拼接方式，可以快速變換成短袖造型，搭配腰部抽繩設計，打破了一成不變的穿衣公式。

The North Face Urban Exploration系列，春夏新品多了丹寧面料拼接的設計。圖／The North Face提供
The North Face Urban Exploration系列，春夏新品多了丹寧面料拼接的設計。圖／The North Face提供

同時，The North Face還在Urban Exploration系列融入了經典變形蟲圖騰，以及夏季必備的綁染元素。在過往，上述的風格鮮少出現在The North Face的產品設計中，然而為了因應能在城市中冒險的概念，Urban Exploration系列採用了寬鬆版型，搭配DWR2防潑水科技布料製成襯衫，藉由胸前口袋以及側邊拉鍊口袋，緊扣品牌注重的機能性。而且在這系列中，不獨厚男性消費者，還打造了拼接變形蟲圖騰面料的鬆緊帶過膝摺裙，以及適合穿梭在城市間的丹寧連身褲裝，感受隨時隨地無負擔的探險。

在The North Face Urban Exploration系列中，還打造了拼接變形蟲圖騰面料的鬆緊帶過膝摺裙。圖／The North Face提供
在The North Face Urban Exploration系列中，還打造了拼接變形蟲圖騰面料的鬆緊帶過膝摺裙。圖／The North Face提供

戰術背心與長袖襯衫的造型，多口袋的設計，除了實用功能之外，更是戶外活動時不可或缺的單品。圖／The North Face提供
戰術背心與長袖襯衫的造型，多口袋的設計，除了實用功能之外，更是戶外活動時不可或缺的單品。圖／The North Face提供

Urban Exploration系列採用了寬鬆版型，搭配DWR2防潑水科技布料製成襯衫。圖／The North Face提供
Urban Exploration系列採用了寬鬆版型，搭配DWR2防潑水科技布料製成襯衫。圖／The North Face提供

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