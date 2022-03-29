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PChome 24h購物「P孩節」活動開跑！全站放價26折起

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
搶攻寵兒商機，PChome 24h購物祭出期間限定「孩不想長大」童樂會活動，逾13萬種玩具優惠5折起。圖／PChome 24h購物提供
搶攻寵兒商機，PChome 24h購物祭出期間限定「孩不想長大」童樂會活動，逾13萬種玩具優惠5折起。圖／PChome 24h購物提供

本周末即將迎來兒童節、清明4天連假PChome 24h購物即日起開跑「P孩節」系列活動，集結大人小孩玩物特選，全站放價26折起；同時攜手售票平台Trip.com挑戰遊樂園最低價55折起、最秒殺限量優惠，超夯樂園包含麗寶樂園、小人國、義大遊樂世界等，更打造線上線下串聯活動，結盟AsiaYO推出激省折扣碼，輸入「PCAYCHILD4」筆筆94折、現折無上限，下單優惠加碼再抽行李箱及P幣。此外，3月30、31日PChome 24h購物早上10點開搶限量折價券，指定消費滿額整單最高現折900元。

歡慶兒童節來臨，PChome 24h購物集結超過13萬種玩具，並公布「兒童玩具用品必買TOP5」。近年來玩具設計越來越精緻化，尤以「互動型、沉浸型」兩大類玩具最受喜愛，站上3月LEGO樂高銷量較去年同期暴增9倍，可扮演不同角色的家家酒玩具也榮登榜上有名的暢銷品。「戶外型玩具」也成近期熱銷款，兒童電動車銷量年增60%，名車品牌授權車款最受歡迎，如賓士、藍寶堅尼、BMW等都是熱門搶購品。

搶攻寵兒商機，PChome 24h購物祭出超值優惠活動，包括期間限定「孩不想長大」童樂會全區5折起；4月玩具反斗城全館消費滿999元現折50元；4月6日前指定品牌電動車、平衡車全系列特價77折起；4月10日前LEGO樂高官方旗艦館全館消費滿額送童玩節驚喜包、鉛筆盒，獨家新品上市P幣加碼回饋最高10%；4月15日前新幹線變型機器人Z指定品2件8折、4月30日前精靈寶可夢特價42折起。

除了玩具用品之外，連假出遊同樂零食點心不可少，PChome 24h購物也精選各式同樂零嘴組合包，推薦「小瓜呆脆笛酥玩具收納凳組」特價199元、「多力多滋迷你脆限量熱銷組」2組特價279元，還有春季戶外必備的輕便易收納「Naturehike 休閒野餐墊」特價849元、免搭建免開遮陽「Hutte vie 香蕉造型帳篷」特價799元等。

PChome 24h購物「兒童玩具用品必買TOP4」：玩具反斗城美麗夢工坊—奇幻獨角獸化妝組，即日起至4月30日特價495元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「兒童玩具用品必買TOP4」：玩具反斗城美麗夢工坊—奇幻獨角獸化妝組，即日起至4月30日特價495元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「兒童玩具用品必買TOP5」：PLARAIL 新幹線變形機器人Z E5隼號，即日起至4月18日特價1,595元、任2件8折。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「兒童玩具用品必買TOP5」：PLARAIL 新幹線變形機器人Z E5隼號，即日起至4月18日特價1,595元、任2件8折。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「兒童玩具用品必買TOP2」：Smart BMW X5 Push Car，即日起至4月6日特價4,080元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「兒童玩具用品必買TOP2」：Smart BMW X5 Push Car，即日起至4月6日特價4,080元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「兒童玩具用品必買TOP3」：Teamson小廚師桑托斯家家酒兒童廚房玩具，即日起至4月6日特價1,799元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「兒童玩具用品必買TOP3」：Teamson小廚師桑托斯家家酒兒童廚房玩具，即日起至4月6日特價1,799元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物即日起開跑「P孩節」系列活動，集結大人小孩玩物特選，全站放價26折起。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物即日起開跑「P孩節」系列活動，集結大人小孩玩物特選，全站放價26折起。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「兒童玩具用品必買TOP1」：LEGO樂高越野沙灘車，即日起至4月30日特價2,699元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「兒童玩具用品必買TOP1」：LEGO樂高越野沙灘車，即日起至4月30日特價2,699元。圖／PChome 24h購物提供

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