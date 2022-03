2022「亞洲50最佳餐廳」公布 台灣logy、JL Studio入列

2022年「亞洲50最佳餐廳」今天揭曉,第一名由去年名列第三、來自日本東京的DEN掄元,第二名由位於泰國曼谷的SORN拿下,第三名是東京法料餐廳Florilège。去年獲得第一名的香港餐廳大班樓(The Chairman),今年則滑落至第5名。台灣今年共有2家餐廳入列,分別是logy(第38名)與JL Studio(第45名)。去年名列第21名的RAW,今年意外未入榜。

此外,台灣的歐陸料理餐廳MUME,獲得「Flor De Cana最佳永續餐廳獎」(Flor De Cana Sustainable Restaurant)。位於馬來西亞吉隆坡市的Eat and Cook,獲頒 2022 年度「美國運通最值得關注獎」(American Express One To Watch Award)。

今年拿下第38名的logy,是今年排名最前面的台灣餐廳,雖然是東京米其林二星餐廳Florilège的姊妹餐廳,但日籍主廚田原諒悟大量使用台灣在地食材和亞洲元素,以東西融合的手法,打造出獨特的亞洲風味料理。logy於2019年獲得米其林一星肯定,2020、2021年皆拿下二星。

這次排名第45名的JL Studio,是來自新加坡的主廚林恬耀的創業之作,他大量運用台灣本地食材,為新加坡料理開啟全新風貌。JL Studio在2019年獲得「亞洲50最佳餐廳」的「Miele 最值得關注獎」(Miele One to Watch Award),2020年、2021年於「亞洲50最佳餐廳」皆名列第26名,2020、2021年接連拿下米其林二星。

在個人獎項部分,由南韓師太正寬法師(Jeong Kwan),榮獲2022年度亞洲50最佳餐廳標誌人物獎(Icon Award Asia 2022),他以哲學性烹飪方式以及對古代寺刹料理的精湛掌握而聞名。來自香港的Neighborhood餐廳主廚David Lai,獲得Inedit Damm最佳主廚獎(Inedit Damm Chefs’Choice Award)肯定。