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2022「亞洲50最佳餐廳」公布 台灣logy、JL Studio入列

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
林泉所創立的MUME，獲得「Flor De Cana最佳永續餐廳獎」肯定。記者吳致碩／攝影
林泉所創立的MUME，獲得「Flor De Cana最佳永續餐廳獎」肯定。記者吳致碩／攝影

2022年「亞洲50最佳餐廳」今天揭曉，第一名由去年名列第三、來自日本東京的DEN掄元，第二名由位於泰國曼谷的SORN拿下，第三名是東京法料餐廳Florilège。去年獲得第一名的香港餐廳大班樓（The Chairman），今年則滑落至第5名。台灣今年共有2家餐廳入列，分別是logy（第38名）與JL Studio（第45名）。去年名列第21名的RAW，今年意外未入榜。

此外，台灣的歐陸料理餐廳MUME，獲得「Flor De Cana最佳永續餐廳獎」（Flor De Cana Sustainable Restaurant）。位於馬來西亞吉隆坡市的Eat and Cook，獲頒 2022 年度「美國運通最值得關注獎」（American Express One To Watch Award）。

今年拿下第38名的logy，是今年排名最前面的台灣餐廳，雖然是東京米其林二星餐廳Florilège的姊妹餐廳，但日籍主廚田原諒悟大量使用台灣在地食材和亞洲元素，以東西融合的手法，打造出獨特的亞洲風味料理。logy於2019年獲得米其林一星肯定，2020、2021年皆拿下二星。

這次排名第45名的JL Studio，是來自新加坡的主廚林恬耀的創業之作，他大量運用台灣本地食材，為新加坡料理開啟全新風貌。JL Studio在2019年獲得「亞洲50最佳餐廳」的「Miele 最值得關注獎」（Miele One to Watch Award），2020年、2021年於「亞洲50最佳餐廳」皆名列第26名，2020、2021年接連拿下米其林二星。

在個人獎項部分，由南韓師太正寬法師（Jeong Kwan），榮獲2022年度亞洲50最佳餐廳標誌人物獎（Icon Award Asia 2022），他以哲學性烹飪方式以及對古代寺刹料理的精湛掌握而聞名。來自香港的Neighborhood餐廳主廚David Lai，獲得Inedit Damm最佳主廚獎（Inedit Damm Chefs’Choice Award）肯定。

此外，東京Été法式餐廳主廚兼聯合創辦人庄司夏子（Natsuko Shoji），榮獲「亞洲最佳女廚師」獎項，她也是2013年開辦「亞洲50最佳餐廳」以來第10位獲選為亞洲最佳女主廚稱號的得獎者。來自新加坡Cloudstreet的Maira Yeo，則摘下亞洲最佳甜點主廚榮耀。

排名第45名的JL Studio，為新加坡料理開啟全新風貌。圖／摘自亞洲50最佳餐廳官網
排名第45名的JL Studio，為新加坡料理開啟全新風貌。圖／摘自亞洲50最佳餐廳官網
勇奪第45名的JL Studio主廚林恬耀，開心舉杯。記者吳致碩／攝影
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今年拿下第38名的logy，以東西融合的手法，打造出獨特的亞洲風味料理。圖／摘自logy官方粉絲團
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logy日籍主廚田原諒悟獲知得到亞洲50最佳餐廳肯定，高舉雙手，激動落淚。記者吳致碩／攝影
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2022亞洲50最佳餐廳，以線上直播方式揭曉。圖／翻攝自亞洲50最佳餐廳官網
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東京 米其林 新加坡

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