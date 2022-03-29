南韓僧侶正寬法師 獲2022亞洲50標誌人物獎

南韓僧侶正寬法師（Jeong Kwan），榮獲2022年度亞洲50最佳餐廳標誌人物獎（Icon Award Asia 2022）肯定。

正寬法師居住在韓國內藏山國立公園內，於七世紀興建的白羊寺，並一直在這裡默默鑽研廚藝。直至某日，紐約著名餐廳 Le Bernardin 的法籍廚師兼佛教徒 Eric Ripert 拜訪寺院，並發掘到正寬法師的美味佳餚，從此引起世界的關注。

Eric Ripert被正寬法師的料理和其面面俱全的烹飪方法深深吸引，更於2015年邀請她到紐約為特選食客準備餐點。《紐約時報》隨即撰文 形容正寬法師的料理為「世界上最精緻的食物」，並稱她為「哲學家廚師」。隨著她於 2017 年在艾美獎得主《Chef's Table》(主廚的餐桌)Netflix 紀錄片系列亮相，她的名氣瞬間倍速增長。

即使受到來自各國的關注，正寬法師始終淡泊名利，回到其與同門僧侶同住的隱密寺院繼續做 飯，並漸漸吸引越來越多的人成為白羊寺信眾。雖然她未曾在餐廳工作過甚或擁有過自己的餐廳，但正寬法師對追求美食風味和創新料理的濃厚熱情，促使她成為廣有遠見的廚師界先鋒。

「亞洲50最佳餐廳」編輯William Drew表示：「儘管正寬法師從未接受過任何正規的烹飪培訓，她精緻的素菜食譜卻為世界上一些最有影響力的廚師帶來啟發。作為韓國寺刹料理的守護者，她憑藉對味道的精湛掌握、細緻的廚藝以及受佛教洗禮的烹飪方法，確立了其於國際烹飪界的地位。」

正寬法師得獎時表示：「我希望這個獎項能夠提高人們對寺刹料理的認識，再進一步推廣韓國料理至世界各地。我深知全球疫情帶來的困難，並希望情況得以改善後讓我們能再次相聚，分享美食和正能量。」

作為 2022 年度「標誌人物獎」的得獎者，正寬法師晉身獲獎名廚之列，過往的得獎者包括曼 谷傳奇廚師 Supinya “Jay Fai” Junsuta、日本名廚山本征治（Seiji Yamamoto）和村田吉弘 （Yoshihiro Murata）。